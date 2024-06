Normalizovan saobraćaj u Đurđeviku nakon nesreće sa smrtnim ishodom

Nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode, od 16:30 sati normalizovan je saobraćaj u mjestu Đurđevik, na magistralnom putu Stupari-Živinice.



I dalje traje uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Dolovi, na magistralnom putu Srednje-Olovo, zbog koje je saobraćaj usporen i odvija se uz naizmjenično propuštanje vozila.

Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Danas je zabilježen veliki broj saobraćajnih nezgoda.

Poštivanje propisa

- Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da voze polako, uz poštivanje svih propisa. Ukoliko putujete na duže relacije, pravite češće pauze i odmorni sjednite za volan. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas - savjetuju iz IC BiHAMK-a.

U ovoj nesreći je smrtno stradala jedna osoba.

Zbog radova na sanaciji škarpi i nestabilnih kosina obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Vozila se preusmjeravaju na put preko Jezera i Mrkonjić Grada prema Crnoj Rijeci.

Na magistralnom putu Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Zbog deminiranja terena na putnom pravcu Brčko-Cerik (Malezijski put) svakog radnog dana od 08 do 16 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja, uz 10-minutna propuštanja. Mole se svi vozači, koji se kreću od Cerika ka Brčkom da koriste obilaznicu preko Brke za Brčko, dok u suprotnom smjeru (Brčko-Cerik) koriste obilaznicu na kružnom toku preko Brke za Cerik. Također, deminerski radovi izvode se svakog radnog dana od 08 do 16 sati i na putnom pravcu Lopare-Čelić (skretanje za Brusnicu).

Usporeno odvijanje saobraćaja

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Cazin-Velika Kladuša, Lašva-Kaonik, Lukavac-Šićki Brod, Srbljani-Bosanska Krupa, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Jablanica-Prozor, Tarčin-Konjic, Kladanj-Vlasenica (Gojsalići), Jelah-Doboj (Karuše), Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići, kao i na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja su, za sada, do 30 minuta.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.