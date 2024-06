Otkrivamo nove detalje: Sarajkić ubio Kršu da bi zaštitio ženu, likvidirao ga na klupi!

Nihad Sarajkić, osumnjičeni za brutalno ubistvo Anela Krše, predat je jučer u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.



Tužilaštvo ima pravo na zadržavanje 24 sata, nakon čega će dežurni tužilac odlučiti o daljnjim mjerama. Za Sarajkića će, kako saznajemo, biti predloženo određivanje jednomjesečnog pritvora.

16 čahura

On se sumnjiči za krivična djela ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja. Prema informacijama „Avaza“, Sarajkić nije imao ni dozvolu za nošenje pištolja, a na licu mjesta pronađeno je 16 čahura. Obdukcija će pokazati koliko je metaka ispalio u Kršu. Prve informacije ukazivale su na to da je ispaljeno više od deset metaka te da je tijelo Krše bilo neprepoznatljivo. Vještak je u preliminarnom nalazu naveo „više prostrelnih rana“.

Saznajemo da je Kršo ubijen hicima iz neposredne blizine, a najviše rana imao je na prsima.

Informacije upućuju na to da je Sarajkić ubistvo isplanirao do u detalje. On je pozvao Kršu, koji mu je ranije prijetio, da se vide, a zatim je u njega pucao iz neposredne blizine. Ubio ga je dok su sjedili na klupi na Vilsonovom šetalištu. Prvi pucanj bio je koban, a zatim je u njega, dok mu je bio okrenut licem, ispalio više metaka.

Sarajkić je odmah pozvao policiju i predao oružje. Priznao je da je počinio ubistvo.

Emotivna veza

Još se utvrđuje tačan motiv ove brutalne likvidacije. Prema informacijama „Avaza“, Sarajkić je bio u emotivnoj vezi s Kršinom suprugom. Naši izvori tvrde da je ona Kršu nedavno napustila zbog nasilja u porodici, zbog čega je i hapšen, te da je započela vezu sa Sarajkićem.

U cijeloj priči, motiv ubistva nije ljubavni trougao, nego je izgledno da je Sarajkić želio zaštititi tu ženu od Kršinih prijetnji i nasilja.

Kršo devet puta osuđen

Ubijeni Anel Kršo u izvodu iz kaznene evidencije ima čak devet pravosnažnih presuda u periodu od 2008. do 2023. godine, potvrđeno je jučer iz MUP-a KS.

On je osuđivan zbog više krivičnih djela, kao što su nasilje u porodici, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja, ubistvo u pokušaju i krijumčarenje. S druge strane, ubica Sarajkić nije nikada evidentiran za bilo koju vrstu krivičnog djela.