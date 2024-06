U Mostaru održan projekt Masterclass "Tradicionalna muzika BiH"

U Muzičkom centru Pavarotti u Mostaru održan je Masterclass tradicionalne muzike za učenike osnovnih i srednjih škola tog grada.



Radi se o kreativno-edukativnoj radionici u sklopu projekta "Music Meeting Point", kojeg u saradnji s Muzičkim centrom Pavarotti, realizira Udruženje umjetnika "Zanart".

U prvom dijelu Music Meeting Pointa, realizirano je šest koncerata tradicionalne muzike BiH na šest različitih lokacija na širem području Grada Mostara, te je otvorena i multimedijalna izložba tradicionalne muzike BiH u prostorijama ovog udruženja.

Projekt Masterclass "Tradicionalna muzika BiH" zasniva se na daljem širenju i poticanju interesa za tradicionalnu muziku BiH, koja ima sve značajke jedinstva u različitosti, odnosno multikulturalnosti. Edukatori Masterclassa su bili: Mustafa Šantić, Atilla Aksoj, Davor Kožul i Riad Guzin, priopćeno je iz MC Pavarotti.

Projekt se realizira i uz svesrdnu podršku inicijative Mostar - Prostori koji pokreću, financijski podržane od strane - Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, British Embassy Sarajevo, People in Need Bosnia and Herzegovina, Everyday Peace Indicators, OKC Abrašević, Agencije lokalne demokratije Mostar, te Udruženja građana "Nešto Više".