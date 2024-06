Miraščić: Nalazimo se u periodu ekonomske stagnacije kad se fiskalna reforma rijetko provodi

Već godinama se u Federaciji BiH vodi intenzivna debata o setu zakona koji bi trebali reformisati fiskalni sistem - zakona o doprinosima i porezu na dohodak, kao i fiskalizaciji u realnom vremenu. Dok se čini da su svi usaglašeni oko značaja ovih reformi za kreiranje povoljnijeg poslovnog okruženja, put ka njihovom usvajanju je sve samo ne jednostavan.

Ekonomski savjetnik

O tome je danas govorio ekonomski savjetnik premijera Federacije BiH Goran Miraščić na panelu o temi "Porezni mostovi za digitalnu eru", održanom u okviru XXIII Međunarodnog simpozija Brid(g)e, koji organizuje konsultantska kuća Revicon od 12. do 14. juna u Neumu.

Miraščić je istaknuo da trenutno, kumulativno opterećenje bruto doprinosa u FBiH iznosi visokih 41,5 posto. U poređenju s drugim državama, pa čak i sa drugim teritorijalnim jedinicama, ovaj procenat je među najvišima, što stavlja veliki teret na poslodavce.

- Postoji široka saglasnost da ovaj procenat treba smanjiti. Plan je da se proširi osnovica za oporezivanje, dok se istovremeno smanji stopa doprinosa - kazao je Miraščić.

No, smanjenje stopa doprinosa nosi rizik smanjenja prihoda za različite nivoe vlasti i vanbudžetske fondove, kao što su fond zdravstvenog osiguranja i zavod za zapošljavanje.

- Zbog toga je neophodno pažljivo balansirati ove promjene kako se ne bi ugrozilo funkcionisanje sistema - objašnjava Miraščić.

Ekonomska situacija

Jedan od ključnih razloga za neusvajanje ovih reformi je ekonomska situacija.

- Trenutno se nalazimo u periodu ekonomske stagnacije, kad se fiskalna reforma rijetko provodi, a ako se provodi to mora biti s odgodom primjene. Uz to, pripreme za usvajanje ovih zakona su kompleksne i zahtijevaju temeljitu koordinaciju između različitih institucija. Ako se zakoni i usvoje, njihova najranija primjena mogla bi biti 1. januara 2025. godine - objasnio je Miraščić.

Što se tiče fiskalizacije u realnom vremenu, Miraščić naglašava da će ona imati efekta samo ako se provodi na teritoriji BiH, za što postoji saglasnost na razini enitetskih vlada.

Proces fiskalizacije je već počeo u Republici Srpskoj.

- U toku je prvi talas fiskalizacije, i vrši se prijava za one subjekte koji su i dosada bili obveznici. Oni bi trebali pribaviti nove fiskalne uređaje do kraja ove godine te s njima dalje nastaviti evidentiranje prometa. Drugi talas bi trebao početi u septembru i obuhvatiti one koji su postali obveznici po novom zakonu - objašnjava Marko Dmitrović, savjetnik konsultantske kuće Revicon.

Pomaci

Pomaci koje BiH bilježi u digitalizaciji poreskog sistema na razini države vidljivi su kroz uvođenje elektronskih poreznih prijava i kvalifikovanog elektronskog potpisa od Uprave za indirektno oporezivanje.

- Važno je naglasiti da digitalizacija poreskog sistema povećava poreske prihode smanjenjem sive ekonomije, omogućava bolje planiranje i analizu podataka i poboljšava usluge za poreske obveznike. Dodatno, postiže se pravednija konkurencija na tržištu za sve koji rade ispravno i prilagođava sistem globalnim standardima, sve što nam je u BiH potrebno - zaključuju iz Revicona.