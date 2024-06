Foto / Održan svečani bajramski prijem kod reisa Kavazovića, prisustvovao veliki broj zvanica

- Vjerski blagdani su uvijek dobra prilika da se ostvari prijateljski susret jedne vjere, ali jednako tako i pripadnika različitih vjera u našem društvu. Ta dimenzija podaruje dodatnu kvalitetu našim blagdanima i čini ih dražesnijim, toplijim i radosnijim. Od muslimana se to posebno odnosi na Kurban-bajram. Kurban znači žrtvovanje s ciljem približavanja Bogu, a svaka žrtva na tom putu čovjeka približava njegovoj izvornoj naravi i njegovom ishodištu. U islamskoj tradiciji, ovaj praznik je povezan s obredom hadža i izgradnjom Kabe, monoteističkog hrama na zemlji. Oboje se, pak, vezuju za Ibrahima a.s., odnosno Abrahama ili Avrama, praoca poslanika monoteizma, koji je onomad u prošlosti pokazao odlučnost da žrtvuje ono što mu je najdraže, a što je zajednička tradicija sve tri monoteističke vjere. Zato je ovaj blagdan po naravi inkluzivan, povezuje jevreje, kršćane i muslimane s njihovim komšijama i prijateljima iz reda drugih vjerskih tradicija. To na našem području ima dugu i bogatu tradiciju, koja će, nadam se, biti njegovana i trajati dovijeka. Podjela kurbana rodbini, komšijama i prijateljima muslimanima i nemuslimanima najvjerodostojnije odražava duh ovog blagdana. No, to nije jedini izraz ovog duha. Muslimani su, stoga, a posredno i svi vjernici drugih monoteističkih tradicija da budu ozarenih lica i otvorenih srca, ali ispružene druge prema drugome, da se srdačno, s radošću susreću s drugima i s njima razmjenjuju emocije ljubavi i topline. Zato su nam potrebni vjerski blagdani i zato je njihova vrijednost nezamjenjiva. Danas je to nasušna potreba u svijetu, a kod nas ponajviše jer nas povezuje i zajedničko tlo i prostor življenja. Upućeni smo jedni na druge i potrebni smo jedni drugima, te bismo im trebali biti radost i utjeha, a ne žalost i prijetnja. Pa sretni nam bili i uvijek s radošću nam otvarali vrata. Ovdje ste uvijek svi dobro došli. Bajram šerif mubarek olsun.