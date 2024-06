Zahiragić reagirao na komentar Heleza: Sumnjivo mi je ovih njegovih evidentiranih 388 dana u Armiji RBiH

U 2013. godini je manjak iznosio 4.949.678 KM, a u 2014. godini također je ostvaren gubitak od 3.252.387 KM. Ističe da je od 2012. do 2014. godine (Nikšić-Helez) ostvaren akumulirani gubitak u iznosu od 23 miliona KM, dok je od 2015.godine do 2017. godine ostvarena dobit u iznosu od približno 85 miliona KM (Novalić).

- Nikšićeva - Helezova Vlada je od 2012. do 2014. ostvarila prihod od 289 miliona KM od namjenske industrije, dok je Novalićeva Vlada već od 2015. do 2017. godine zabilježila prihod od 598 miliona KM, što je predstavljalo rast za 107 posto za samo dvije godine. Još su uvjerljiviji podaci o ukupnoj neto dobiti kompanija koje se bave namjenskom industrijom, pa su tako u 2012. godini te kompanije zabilježile minus od čak 13.596.565 KM - nastavlja Zahiragić.

- Po načinu na koji Zukan Helez drži pušku sumnjivo mi je i ovih njegovih evidentiranih 388 dana u Armiji RBiH, sva sreća pa se nedugo nakon pravog početka rata demobilisao i otišao da predaje geografiju u školu. Doduše, nisam siguran ni da bi Novalić mogao pravilno držati pušku, ali ne zato što ne zna, nego zato što je ostao bez prstiju kao vojnik Armije RBiH od prvog do posljednjeg dana - kaže Zahiragić.

- Do kraja Novalićevog mandata ti ukupni prihodi su prebacili milijardu KM, a u skladu sa tim je rasla i ukupna dobit. Taj proces rasta pratio je i broj novouposlenih u namjenskoj industriji, pa je tako za vrijeme Novalićeve Vlade (do 2023. godine) povećan za skoro 1.500 ljudi. Ovi brojevi svjedoče da je ipak Helez taj koji ne zna ništa o onome što piše i što govori - tvrdi Zahiragić.

Osvrnuo se i na Helezove tvrdnje da on ne može prežaliti gubitak vlasti.

Ne laže

- Helez tvrdi kako ja ne mogu da prežalim gubitak vlasti, iako od kada sam preuzeo svoju prvu javnu funkciju (prije četiri godine) opozicioni sam zastupnik. Sve to vrijeme su na vlasti njegove partijski drugovi, uglavnom sa diplomama renomiranih univerziteta i visokih škola poput one sa Sokoca.

Za to vrijeme, do danas, njegovi drugovi, kao i uvijek kada su na vlasti, devastirali su sve javne oblasti i resore, od komunalne privrede do zdravstva, lično se obogatili pljačkom građana, a KS su zadužili za stotine miliona KM, što će opet neki mrski SDA-ovci morati popravljati i vraćati - kaže Zahiragić.

Kazao je i da nije lažov, kako ga je Helez nazvao, te da ne laže ni javno, a ni privatno.

- Helez se, s druge strane, baš i ne može pohvaliti time, jer čovjek je pored svega krivično presuđen i za davanje lažnog iskaza - navodi Zahiragić.