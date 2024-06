Anketa o radnoj snazi: Stopa nezaposlenosti u BiH 13,5 posto

Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini iznosila je u prvom kvartalu ove godine 13,5 posto, pokazali su rezultati Ankete o radnoj snazi (ARZ).

U periodu od januara do marta radnu snagu BiH činilo je 1,393 miliona osoba od čega je 1,205 miliona (86,6 posto) zaposlenih i 187 hiljada (13,4 posto) nezaposlenih osoba.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se smanjio za 1,3 posto, dok se broj nezaposlenih osoba povećao za 5,9 posto. Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu iznosio je 1,483 miliona i povećao se za 0,2 posto u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju podaci iz istraživanja Agencije za statistiku BiH.

U prvom kvartalu ove godine, stopa aktivnosti je bila 48,4 posto, stopa zaposlenosti 41,9 posto, a stopa neaktivnosti 51,6 posto.

U tom periodu, od ukupne radne snage 66,4 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,3 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 5,8 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,5 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 68,3 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,4 posto starosnoj grupi od 50 do 64, 11,8 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,6 posto ima 65 i više godina.

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 60,3 posto, zatim u industriji i građevinarstvu 32,8 posto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 6,8 posto.

Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini se provodi kontinuirano prema novoj, redizajniranoj metodologiji usklađenoj sa novom Regulativom Evropskog parlamenta i Vijeća, koja je stupila na snagu 1. januara 2021. godine. Anketa je provedena na uzorku koji je u prvom kvartalu ove godine obuhvatio 10.727 domaćinstava.