Sevlad ef. Bajrić: Prvi susret s Kabom uvijek je poseban

Osim susreta sa svetim mjestima u Meki, suze na oči kod Selvada ef. Bajrića, imama džemata Baštra, tjera i spoznaja da su mu odlazak na hadž omogućile njegove džematlije i radne kolege iz Medžlisa IZ Bosanska Krupa.

Obrede hadža obavlja sa skoro 150 porodica iz Baštri u mislima, a dok priča o najvećem daru i najradosnijem Bajramu, glas mu podrhtava.

Hvala im

- To se desilo prošle godine u septembru. Glavni imam mi se javio da bismo organizirali centralnu mevludsku svečanost za MIZ Bosanska Krupa u mome džematu. To mi je bilo malo čudno, jer u pitanju je manji džemat, mala džamijica, ali prihvatio sam ne znajući o čemu se radi. Kada se svečanost završila, džematski odbor mi je uručio plaketu na kojoj je pisalo da se meni, kao imamu, dodjeljuje hadž koji finansira Medžlis, moje radne kolege i moje džematlije. To me je emotivno itekako pogodilo i to se i sada osjeti na mome glasu. Šta god da kažete nakon toga suvišno je i zahvaljujem svima koji su na bilo koji način omogućili da se nađem ovdje i da uživam u ljepotama Časne Meke, Kabe, svemu što imam priliku da vidim i doživim – kaže Bajrić.

Cijeli svijet

U društvu miliona hadžija iz cijelog svijeta, dove upućuje cijelom muslimanskom svijetu, porodici – supruzi, kćerki i sinu, svojim Baštrama, Bosanskoj Krupi i domovini.

- Emocije savladaju čovjeka kad god da dođete ovdje, prvi, peti ili deseti put, ali prvi susret s Kabom je uvijek poseban. Elhamdulillah. Lijepo nam je, imamo sve što nam treba, vode računa o nama, baš onako kako smo očekivali. Zahvaljujemo Uredu za hadž na dobroj organizaciji i susretljivosti naših vodiča. Hvala i „Avazu“, što ste me kontaktirali, što imate prostora za ovakve priče – kaže.

Ovo su pozitivne priče

Ovo su pozitivne priče koje se trebaju čuti, a trebamo gledati pozitivu, da se radi i unaprjeđuje život našeg naroda. Svakodnevno upućujemo i dove i za našu braću u Palestini, da ih Allah zaštiti od zla koje im se dešava – kaže Sevlad ef. Bajrić.