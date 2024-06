Dejvid Petigru na komemoraciji: Pozivam visokog predstavnika da ukloni mural Ratka Mladića na ulazu u Kalinovik

Čast mi je stajati uz predsjednika Udruženja “Istina - Kalinovik 92” Samira Vranovića i uz preživjele članove porodica dok obilježavamo 32 godišnjicu stradanja bošnjačkih civila u Kalinoviku, kazao je danas profesor filozofije i studija za proučavanje holokausta i genocida na američkom univerzitetu “Southern Connecticut State University” Dejvid Petigru (David Pettigrew). Poručio je da svojim prisustvom potvrđujemo ljudsko pravo na sjećanje i komemoraciju, te apeliramo na nadležne organe da omoguće postavljanje spomen obilježja na stratištima u ovom gradu, uključujući spomen – muzej i mezarje u Barutnom magacinu, te spriječe veličanje osuđenih ratnih zločinaca.



- Uvreda je za cijelo čovječanstvo to što je preživjelima onemogućeno postavljanje spomen obilježja. Takva zabrana predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava na memorijalizaciju. Koncentracioni logor Barutni magacin treba sačuvati kao zaštićeno, nacionalno spomen – obilježje, sa muzejom koji će educirati buduće generacije kako bi se spriječilo ponavljanje zločina. Rezolucijom UN-a iz januara 2022. godine poziva se na očuvanje takvih lokacija, kako bi se obrazovale buduće generacije i spriječila buduća krivična djela genocida – istakao je profesor Petigru.

Iako zločini u Kalinoviku nisu kvalificirani kao genocid, Petigru je podsjetio da je procenat bošnjačkog stanovništva u ovoj općini smanjen sa 31 posto 1992. godine na 2 posto 2013. godine, kada je izvršen popis stanovništva u BiH.

- Zabrana izgradnje spomen obilježjima žrtvama u mural koji veliča Ratka Mladića na ulazu u grad, nastavak su nastojanja da se eliminira bošnjačko stanovništvo, sprječavanjem povratka kroz psihološko zastrašivanje. Nedavna vijest da se istaknuti Bošnjaci pozivaju na saslušanja u policijske stanice u RS, ukazuje na to da je u toku nova kampanja progona, diskriminacije i zastrašivanja. Naše zalaganje za kulturu sjećanja ni na koji način nije vezano za širenje mržnje, već je to ključ za stvaranje mira i pravde. U znak sjećanja na žrtve i u skladu sa bh. zakonom protiv veličanja ratnih zločinaca, u ime budućnosti u kojoj će se poštovati istina i ljudska prava, pozivam Visokog predstavnika, kao vrhovni autoritet, da ukloni mural Ratka Mladića na ulazu u Kalinovik. To je surova provokacija koja slavi zločine i prijeti njihovim ponavljanjem – naglasio je Petigru.