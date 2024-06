Pred sezonu godišnjih odmora i vikende: Kako na more bez čekanja

Kilometarske kolone i čekanje na pojedinim graničnim prijelazima između BiH i susjednih zemalja su proteklog vikenda mnogim građanima zagorčali putovanje.



Posebno su vrijeme i živce gubili putnici na graničnim prijelazima na jugu i sjeveru naše zemlje. Zbog sezone godišnjih odmora i nadolazećeg vikenda, kada brojni građani putuju na Jadran, ali i kada u svoju domovinu dolazi bh. dijaspora, gužve na granicama će biti sve veće.

Duge kolone

Stoga, građanima se preporučuje da se prije namjeravanog putovanja informiraju o stanju prometa na graničnim prijelazima te da koriste najbliže ili susjedne granične prijelaze s manjom frekvencijom.

Budući da su proteklog vikenda zabilježene duge kolone vozila na Doljanima, na jugu naše zemlje, ali i na Gabeli, gdje se s hrvatske strane izvode radovi na projektu aglomeracije Metković, preporuka je da se koriste drugi granični prijelazi.

To su granični prijelazi Bijača, Crveni Grm, Orahovlje i Zvirići. Do GP Crveni Grm moguće je doći istom dionicom kao za GP Bijača, samo je potrebno, umjesto skretanja za Hardomilje, nastaviti cestom kroz Teskeru. Put do GP Orahovlje je jednostavniji, s obzirom na to da je na ulazu u Ljubuški potrebno pratiti tablu Vitina, a potom se regionalnom cestom spustiti do tog prijelaza.

Bude izmjena

Na GP Zvirići, koji se nalazi u blizini Bijače, posljednjih godina su zabilježene najmanje gužve.

Iz Granične policije BiH su nam kazali da, kada je riječ o alternativnim graničnim prijelazima, prema trenutnoj situaciji i uvjetima, mogu koristiti MGP Orahovlje, MGP Crveni Grm, MGP Zvirići, MGP Čepikuće i MGP Orahov Do, MGP Gabela, MGP Klobuk i MGP Krstac.

- Ujedno napominjemo da je tražena informacija relativnog karaktera, s obzirom na to da se situacija u vezi s prometom preko graničnih prijelaza u ovom razdoblju može mijenjati te treba uzeti u obzir i tu činjenicu prilikom odabira alternativnih prijelaza - kazali su iz Granične policije BiH.

Prema informacijama BIHAMK-a, jučer je pojačana frekvencija vozila zabilježena na GP Gradina, na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu bila duža od 30 minuta.

Čeka se odluka

Na GP Hadžin Potok - Bogovolja, na sjeveru BiH, međunarodni promet putnika nije dozvoljen od 3. jula prošle godine. Za pojedine granične prijelaze na kojima je dozvoljen samo pogranični promet čeka se odluka Komisije o privremenoj prekategorizaciji.