Vraća se ljeto: Temperature danas u BiH idu i do 34 stepena

Danas u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena.

Jače naoblačenje

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stepen.

U nedjelju u BiH pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni.

U ponedjeljak pretežno sunčano prije podne. Jače naoblačenje koje će uvjetovati padavine širom zemlje se očekuje tokom noći na utorak. U Bosni pljuskova i grmljavine može biti i u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza povoljnija je u odnosu na protekli period. Uz više svježine i mirniji san, tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, usljed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i metoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja.

Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.