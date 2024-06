Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović za "Dnevni avaz": Budućnost je u EU, mi smo bratski narodi

Na koncu, snažna regionalna saradnja i razmjena iskustava također će značajno doprinijeti napretku. U slučaju Crne Gore, imate primjer Hrvatske. Od momenta kada smo mi dobili status kandidata, Hrvatska nam je u maniru istinskog prijatelja zaista nemjerljivo mnogo pomogla na evropskom putu. Od ustupanja dokumentacije, preko ekspertske pomoći, pa do zalaganja i lobiranja za Crnu Goru svugdje i na svakom mjestu u EU institucijama. Od samog početka naših pregovora, Hrvatska je otvoreno kazala da će nam biti pomoć i prijateljska ruka. I to Crna Gora ne smije zaboraviti.

- Naša iskustva pokazuju da je ključ u dosljednoj primjeni reformi i snažnoj političkoj volji. Ali to nije samo volja političara, iako je ta volja veoma važna. Ono što je presudno jeste volja društva, svih njegovih relevantnih činilaca da se tim putem krene.

S obzirom na to da Crna Gora prednjači u svom putu ka EU, šta biste poručili bh. vlastima i građanima, kako da vas stignemo?

- Vladavina prava je temelj svake demokratske države. To je prvi i posljednji uslov da bi se jedna država uopšte mogla zvati demokratskom. Ona osigurava da se zakoni primjenjuju jednako na sve građane i da institucije rade u interesu javnosti. Bez vladavine prava nema ni stabilnog društva, ni ekonomskog prosperiteta. To je princip koji nadilazi proces pregovora za članstvo u EU i koji je neophodan za dugoročnu stabilnost i razvoj svake države.

Naravno, iako je dobivanje IBAR-a ogroman korak, ništa još nije gotovo, i tek sada Crna Gora mora potpuno fokusirano da krene u završetak pristupne priče i prevaziđe mnoge izazove koji joj stoje na putu. Za poglavlja 23 i 24 dato nam je šest završnih mjerila, a koja se odnose na reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, poštovanje ljudskih prava, migracije, azil i vize, te organizovani kriminal, i tu ćemo zaista morati da upregnemo sve kapacitete kako bismo ovu priču uspješno zatvorili i konačno postali članica EU. A to je strateški, generacijski zadatak, i mi ga jednostavno kao država i društvo ne smijemo propustiti.

- Hvala na čestitkama. Usvajanje IBAR-a predstavlja ključni korak za Crnu Goru u njenom procesu pristupanja EU. To pokazuje konkretne rezultate koje smo postigli za prethodnih osam mjeseci, tokom kojih je Ministarstvo pravde, na čijem sam čelu, produkovalo devet od dvanaest potrebnih zakona, što je dokazalo našu posvećenost reformama i evropskim vrijednostima. Sada kada se Crna Gora na evropskom putu konačno pomjerila s “mrtve tačke”, kada smo okončali višegodišnji zastoj, očekuje nas presudna dionica na evropskom putu: ispunjavanje završnih mjerila, nakon čega bismo, kada to uspješno završimo, trebali postati članica EU.

Čestitke na usvojenom IBAR-u. Šta to znači za Crnu Goru i njen daljnji putu ka EU?

Region je mnogo propatio. Previše. I nije čudno što je svako od naših društava danas u demografskom smislu u mnogo goroj situaciji nego što je to bilo prije trideset godina. Ljudi žele stabilnost, mir, bolju atmosferu u društvu, bolje šanse, pravednije društvo, a to im se, nažalost, ne pruža, ili se pruža rijetko i u kratkim intervalima. Ako ovakvu situaciju želimo da preokrenemo, mi jednostavno moramo drugačije.

- Jasenovac, kao simbol stradanja i trauma iz Drugog svjetskog rata, predstavlja bolnu temu za sve narode bivše Jugoslavije. I za Srbe, i za Hrvate, i za Jevreje, Rome i sve ostale. Ono što je najvažnije jeste da se Republika Hrvatska pravilno odnosi prema tom pitanju, a to znači osuda politike tadašnje NDH i cijelog tog naslijeđa. To je ključno.

Posljednja u nizu polarizujućih političkih situacija je i najavljeno glasanje u Skupštini Crne Gore o rezoluciji o genocidu u Jasenovcu. Kako to komentirate?

- Nažalost, to je samo jedan - i nikako najvažniji - aspekt političkih podjela u Crnoj Gori. Trenutna politička situacija kod nas je rezultat dubokih političkih nesuglasica, različitih shvatanja, kao i prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti Crne Gore, iako nominalno ne postoji politička snaga koja je protiv integracije u EU, dakle evropske budućnosti Crne Gore. Različita viđenja su prisutna, ali nisu prepreka koja se ne može prevazići. Međutim, da bi se to uspjelo, građanima se jasno mora reći o čemu se radi, i to bez straha da će se izgubiti politička pozicija, vlast, fotelja ili bilo šta u tom smislu. Odgovornost političara mora biti interes društva, države, a ne puki skup ličnih privilegija. Stvari moramo nazivati pravim imenom, a u sadašnjoj situaciji to znači da je Crna Gora izložena negativnim uticajima sa strane, koji ne dolaze iz EU i NATO sistema bezbjednosti, štaviše, koji su protivnik tom sistemu, i koji Crnoj Gori ne žele dobro, koji je ne vide kao nezavisnu državu, suverenu u svojim odlukama.

Crna Gora, čini se, kao da je podijeljena između predsjednika Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića. Vi ste čak tražili da budete smijenjeni. Šta se, ustvari, dešava i kako je došlo do toga?

Važno je da se fokusiramo na dijalog i saradnju kao jedine efikasne metode za rješavanje problema. Moramo raditi na jačanju međusobnog povjerenja, promovisanju stvarne saradnje i istinskog pomirenja, i kroz navedeno raditi na stvaranju uslova za bolji život građana, pravnu sigurnost i bezbjednost, kao i održivi razvoj. Ali to moramo raditi svi zajedno, bez izuzetka, i s ravnopravnih pozicija. Drastični koraci unazad ne bi smjeli biti opcija ako želimo stabilnu budućnost.

Milović: Hrvatska je otvoreno kazala da će nam biti pomoć i prijateljska ruka, to ne smijemo zaboraviti . Nikola Vojvodić/Ministarstvo pravde Crne Gore

Drugi, ali ne manje bitan aspekt: Hrvatska je izrazito važan saveznik Crne Gore i ključan partner na njenom putu ka Evropskoj uniji. To je zemlja koja je iskreni prijatelj Crne Gore, zemlja koja nam je do sada zaista mnogo pomogla na evropskom putu, o čemu smo ranije govorili. Usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu u Skupštini Crne Gore može narušiti dobre bilateralne odnose i izazvati diplomatske tenzije. Da li je to interes Crne Gore? Ja sam siguran da nije.

Zbog svega navedenog, moje mišljenje jeste da ova rezolucija ne bi trebalo da se razmatra u Skupštini Crne Gore, iz razloga što Skupština Crne Gore nije adekvatan forum za donošenje odluka o tako osjetljivim i kompleksnim istorijskim pitanjima. Ovakve teme bi trebalo da budu predmeti regionalnih i međunarodnih foruma koji se bave pitanjima istorijske pravde i pomirenja.

Ukoliko to ipak bude slučaj (ovaj razgovor je vođen 27. juna, prije sjednice Skupštine Crne Gore, op.a.), to će biti isključivo na štetu Crne Gore, a bez ikakve koristi za region, porodice žrtava, pomirenje i dobrosusjedske odnose. Dakle, bit će to primjer štetnog kompromisa čiji je karakter isključivo politikantski, utemeljen na banalnim dnevnopolitičkim interesima.

Crna Gora je u Generalnoj skupštini UN-a glasala za Rezoluciju o Srebrenici, iako je bilo oprečnih stavova po tom pitanju.

- Crna Gora se po pitanju veoma bolne teme genocida u Srebrenici jasno odredila 2009. i 2021. godine usvajajući skupštinske rezolucije, a to su prije toga uradili i Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Zbog toga se niti jednog trenutka nije postavljalo pitanje da li će Crna Gora podržati Rezoluciju u UN-u.

Međutim, zbog dodatnog razjašnjenja i u cilju podizanja međusobnog povjerenja, Vlada je odlučila da amandmanski djeluje u cilju da se i u tekstu Rezolucije jasno kaže da nijedan narod nije i ne može biti nazvan genocidnim. Genocidni narodi ne postoje, postoje konkretni zločinci koji imaju ime i prezime i koji nose veoma konkretnu odgovornost za počinjena zlodjela.

Međutim, i ta tema je po ko zna koji put zloupotrijebljena u dnevnopolitičke svrhe. A to nije ni dobar ni mudar, a ni iskren put. Nama na Balkanu, na postjugoslavenskom prostoru, treba mnogo više mudrih, dobronamjernih i pomiriteljskih politika. Treba nam mnogo više razumijevanja, tolerancije i međusobnog povjerenja. Treba nam da živimo jedni s drugima, a ne jedni pored drugih, ili kako je nerijetko bilo - jedni uprkos drugima.