Obilježan Dan OTF-a i završetak radova na sanaciji Terminala tekućih naftnih goriva Blažuj

Privredno društvo "Operator-Terminali Federacije" (OTF), koje je jedino ovlašteno za uspostavu i obnavljanje zaliha naftnih derivata na području FBiH, obilježilo je Dan OTF-a i završetak radova na potpunoj sanaciji Terminala tekućih naftnih goriva Blažuj čija je gabaritnost 42 miliona litara.

Svečanosti u Blažuju prisustvovali su najviši zvaničnici Federacije BiH, među kojima federalni premijer Nermin Nikšić, predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i drugi.

Potrebni kapaciteti

Vlada Federacije BiH je, po riječima premijera Nikšića, dajući podršku upravi i društvu "Operator-Terminali Federacije" da investiraju i rade, pokazala spremnost da se opreme potrebni kapaciteti.

- Uz Terminal u Živinicama danas otvaramo ovaj u Blažuju, a planiramo da radimo i terminale u Bihaću i Mostaru i time da praktično zaokružimo cjelinu koja je neophodna i na putu BiH prema EU - naveo je Nikšić.

Direktive EU, kako je dodao, ukazuju da svaka od zemalja mora sebi da osigura određene kapacitete, odnosno rezerve strateških goriva.

- Mislim da će kapacitiranost naftnih terminala kada to napravimo u Bihaću i Mostaru biti takva da možemo i regiju opskrbiti, odnosno osigurati da se tu mogu lagerovati određene količine. Svakako da nam je želja da to profunkcioniše u punom kapacitetu, da privrednici prepoznaju da, umjesto da putuju negdje, imaju u svojim terminalima pristup gorivu. To je jedan dodatni impuls za privredu i za Terminale - istakao je Nikšić izražavajući čestitke i daljnju podršku tom preduzeću.