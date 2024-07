Lasica i Milović: Čuo za zarobljavanja u Kokinom Selu

Na suđenju za zločine na području Goražda, svjedok Državnog tužilaštva ispričao je kako je čuo za zarobljavanje civila u Kokinom Selu iz maja 1992.

Na početku 1992. godine

Jovo Srdović kazao je da je na početku 1992. godine bio vojno angažovan i da je živio u naselju Obarak u Goraždu. Ispričao je da su iza njegove kuće napravljeni rovovi od cigle i pijeska, da je s komšijama držao straže i da to nije bila organizovana linija nego više “ulično”.

Svjedok je rekao da su držali linije od Površnice do kuće Jakšića i objasnio da je to bila četa od 30 do 40 ljudi.

Na pitanje tužioca Vladimira Simovića izjavio je da je Miro Čarapić tada po činu bio kapetan Prve čete, a da je Brane Petković u to vijeme bio “bog i batina”.

- Pred rat je bio komandir policije, a kad se zaratilo, on je bio glavni za sve, komandant vojske - opisao je svjedok Petkovića.

Sud BiH je ranije naredio raspisivanje međunarodne potjernice za Branetom Petkovićem, optuženim za zločin u maju 1992. na području naselja Lozje – Kokino Selo.

Svjedok je opisao kako je ranjen u ruku i stomak 21. maja 1992. Ispričao je da je nešto doletjelo, ali nije znao odakle.

Nakon ranjavanja

- Nakon mjesec dana od ranjavanja, vratio sam se na liniju i tada sam čuo da je bilo zarobljavanja u Kokinom Selu, ali ne znam šta je bilo s tim civilima - odgovorio je na pitanje tužioca da li je znao za zarobljavanje i ubistva u Kokinom Selu.

Srdović je svjedočio na suđenju koje se vodi protiv Branislava Lasice i Miroslava Milovića koji se terete da su, kao komandanti jedinica Vojske Republike Srpske, komandovali i učestvovali u napadu na Lozje prilikom kojeg je ubijeno oko 30 osoba. Navedeno je da su među žrtvama bili uglavnom civili – uključujući žene, djecu i starije – a više desetina ljudi je odvedeno i zatočeno.

Nastavak suđenja će biti 25. jula.