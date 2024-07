U Begovoj džamiji prigodan program povodom Nove hidžretske godine

Povodom nastupanja Nove hidžretske 1446. godine, u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, upriličen je prigodan vjerski program, javlja Anadolu.

Centralna svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja Nove hidžretske 1446. godine u Gazi Husrev-begovoj džamiji počela je u 19.30, prije akšam-namaza, a prisutnim vjernicima vaz je kazivao zamjenik reisul-uleme IZBiH Enes-ef. Ljevaković.

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1. muharrem nove 1446. hidžretske godine nastupio je večeras sa akšam-namazom.

Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Takav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra – preseljenje Muhammeda a.s. i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu.

Muslimani čitavog svijeta, ummet Poslanika a.s., prisjeća se hidžre koja se dogodila 622. godine po Isau a.s. Tada je Božiji poslanik Muhammed bio prisiljen radi vjere sa svojim ashabima, prijateljima, napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Utočište je našao u gradu Medini u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.

S obzirom da je hidžra jedan od najvažnijih historijskih događaja za muslimane, u većini džemata širom BiH danas je upriličen prigodan program.