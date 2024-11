Temperature u velikim minusima: U BiH stiže snijeg

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Krajem dana i tokom noći u Bosni prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Intenzivnije padavine u sjevernim, istočnim područjima Hercegovine i na sjeverozapadu Bosne. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Poslije podne u sjevernim područjima Bosne vjetar mijenja smjer na sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana i tokom noći vjetar u slabljenju. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stepeni. Krajem dana i tokom noći pad temperature zraka.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana se očekuje kiša, koja će tokom noći postepeno preći u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 14 stepeni.

Trodnevna prognoza

U četvrtak 21.11.2024., jutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica, a u Hercegovini lokalno slaba kiša. Jače naoblačenje praćeno novim padavinama se očekuje u kasnim večernjim satima. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od - 4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6, na na sjeveru Bosne do 8, a u Hercegovini do 12 stepeni.

U petak 22.11.2024., oblačno vrijeme sa kišom, koja će u Bosni postepeno preći u susnježicu i snijeg. Tokom noći padavine postepeno prestaju. Obilnije padavine u većem dijelu Hercegovine i zapadnim područjima Bosne. Vjetar u Hercegovini, zapadnim i istočnim područjima Bosne prije podne umjeren do jak južni i jugozapadni, a poslije podne slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. U ostaku zemlje slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12. Dnevna temperatura na sjeveru i sjeverozapadu Bosne od 0 do 4, u ostatki zemlje od 8 do 14 stepeni, uz postepen pad iste.

U subotu 20.11.2024., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od - 8 do -2, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je loša. Pogoršanje vremena, praćeno padavinama i zahlađenjem, kod osjetljivih osoba uzrokovaće pojačane tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, dekoncentracije, nesanice. Usljed porasta sadržaja vlage u zraku neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, te umanjiti boravak na otvorenom, s obzirom da će dolaskom noći uslijediti osjetniji pad temperatura.