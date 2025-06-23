U BiH danas sunčano, temperatura do 35 stepeni

Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C.

U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 33°C.

Slično kao u proteklom periodu, sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Osjetljive osobe trebaju prilagoditi aktivnosti ugodnijim dijelovima dana. U poslijepodnevnim satima, usljed izraženijeg porasta temperatura i sparnog vremena, moguće su umjerene meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti. Preporučuje se laganija odjeća i konzumiranje dovoljno tečnosti, uz izbjegavanje jačih fizičkih napora kao i duže direktno izlaganje suncu.