KCUS dobio novi Upravni odbor, Benjamin Kulovac ostao predsjednik

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj danas imenovao novi Upravni odbor Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo (UKCS).

Doneseno je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo (UKCS) na period od četiri godine, koji čine predsjednik Benjamin Kulovac (UKCS), te članovi Amela Kuskunović (UKCS), Sabina Prevljak (UKCS), Damir Šapina (FBiH), Mirela Imširija (FBiH), Majda Kalamujić (KS), Anel Pindžo (KS), Izudin Kučanović (ZDK), Elvin Ćatović (BPK) i Sadat Kurtalić (USK).

Ovo rješenje će biti dopunjeno članom uime SBK po prispjeću prijedloga imenovanja od tog kantona.

Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju privremenog Upravnog odbora ovog kliničkog centra.

Inače, na čelu Upravnog odbora će Kulovac je i u prethodnom periodu bio predsjednik.