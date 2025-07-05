Snimi, pa idi: Društvo bez reakcije

Na ulici djevojku udara partner. Na peronu stariji čovjek pada. U školi djeca snimaju drugo dijete dok ga vrijeđaju, ponižavaju ili čak fizički napadaju. Telefoni su uključeni, kadrovi stabilni, a reakcije gotovo nepostojeće.

Nekada je prvi instinkt bio pomoći. Danas je, sve češće, snimiti. Jesmo li prestali biti ljudi i postali samo publika?

U eri društvenih mreža, čin solidarnosti više ne donosi lajkove. Ali šokantan video donosi stotine hiljada pregleda. Dok neko trpi nasilje, prolaznik postaje režiser. Umjesto da se nasilje zaustavi, ono se dijeli, komentira, lajkuje. I zauvijek ostaje kao digitalni ožiljak.

Empatija ugašena

Sociolog Vladimir Vasić za "Avaz" kaže da je riječ o društvenom padu koji počinje upravo iz sadržaja koji se svakodnevno plasira u medije.

– To je, nažalost, pojava koja je najzastupljenija među mladima. Umjesto da rješavaju konflikte, oni ih snimaju. Danas imamo rijalitije u kojima se nasilje prikazuje kao normalno, čak poželjno ponašanje. Mladi to prepoznaju kao društveno prihvatljivo, jer je tako upakovano u formate koje svakodnevno gledaju – upozorava Vasić.