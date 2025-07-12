Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost: Dnevna temperatura do 33 stepena

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva, u pojedinim dijelovima centralne i istočne Bosne moguć je slab lokalni pljusak.

Vjetar će biti slab do umjeren – u sjevernim dijelovima Bosne očekuje se sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će u ostatku zemlje puhati južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura kretat će se između 10 i 16 stepeni, na jugu do 19, dok će dnevne vrijednosti iznositi između 25 i 31, a u južnim krajevima i do 33 °C.

U Sarajevu će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura će iznositi oko 13, a najviša dnevna oko 27 °C.