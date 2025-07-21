Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEIZBRISIV TRAG

Sahrana Josipa Pejakovića 23. jula na groblju Bare

Posljednje predstave odigrao je na matičnoj sceni Narodnog pozorišta 19. i 20. maja

Josip Pejakovic. platforma X

FENA

21.7.2025

 Sahrana velikana bosanskohercegovačke umjetnosti Josipa Pejakovića biće održana u srijedu, 23. jula u 13.00 sati na gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Homage pozorišnom i filmskom opusu Josipa Pejakovića bit će održan u ponedjeljak, 15. septembra sa početkom u 19.30 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, na dan kada se trebala odigrati najavljena premijera "Omer-paša Latas".

Posljednje predstave odigrao je na matičnoj sceni Narodnog pozorišta 19. i 20. maja kada su izvedene monodrame "Tugoslavija" i "Država".

U Narodnom pozorištu Sarajevo odigrao je više od 50 uloga te ostavio neizbrisiv trag u istoriji bosanskohercegovačke pozorišne scene, saopćeno je iz tog pozorišta. 

# JOSIP PEJAKOVIĆ
# GRADSKO GROBLJE BARE
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.