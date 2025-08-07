Hljeba i igara

Nakon što je bik usmrtio muškarca prije četiri dana u Donjem Vakufu, uslijedio je niz reakcija kako građana, tako i pojedinih političara. Dok se ne desi neka tragedija u državi, dok neko ne strada, nema reakcija. Standardno za našu državu!

Zanimljivo je da koride u Bosni i Hercegovini godišnje posjeti 500.000 ljudi. Očigledno, to je i neki vid tradicije, ali i razbibriga za naše građane i dijasporu.

Međutim, koliko su ljudi svjesni opasnosti od letalnog ishoda?! Koliko su zapravo ograđene te arene? Hoće li bik ući u prostor koji je predviđen za publiku? Ovakav slučaj sa smrtnom posljedicom nije zabilježen, vjerovatno, nikada u BiH, bar koliko građani pamte. Bilo je manjih nesreća, ali ovakvo nešto nije.

I dok neki zarađuju na koridama, drugi su strogo protiv ovakvih okupljanja. Nedavno je i jedan od islamskih učenjaka govorio kako su koride haram, te kako je to u suprotnosti s vjerom. Brojna udruženja za zaštitu životinja također su protiv ovakvih manifestacija, te to smatraju mučenjem životinja.

Pojavi se tu i neki političar koji prikupi poene na ovoj temi, a ima i onih koji kažu da to nije njihova tradicija. Vlasnici naglašavaju da su borbe bikovima u krvi, to jeste da bi se oni borili i prirodno da se sretnu bez organizacije.

Bilo kako bilo, korida se bez obzira na sve gleda, što dokazuju i brojke posjetilaca. Makar se ne blokira saobraćaj u centru grada, niti organizatori skreću pažnju na sebe. Ko voli nek ide, ko neće ne mora!

I sve to za nešto smijeha, zabave i za malo para.