Vukomanović: Želimo nestranačkog kandidata za prijevremene izbore u RS

Poslanica Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini RS Tanja Vukomanović izjavila je da vlast u Republici Srpskoj i dalje šuti na prijedlog PDP-a da se aktuelna politička kriza riješi kandidovanjem nestranačke ličnosti na prijevremenim izborima za predsjednika RS.

Vukomanović je ovu inicijativu iznijela nakon sjednice proširenog Predsjedništva PDP-a, gdje je predložen model za stabilizaciju situacije u manjem bh. entitetu.

"Prijevremeni izbori nisu najbolje rješenje"

- Ostajemo pri stavu da prijevremeni izbori nisu rješenje, ali ako budu morali biti održani, trebamo imati najbolje rješenje za RS, a ne za Milorada Dodika. Predložili smo da to bude jedan, nestranački kandidat, predstavnik akademske zajednice, prihvatljiv svim političkim opcijama u RS, koji će mirno i stabilno voditi institucije do redovnih izbora, obavljati i funkciju predsjednika i omogućiti održavanje fer i demokratskih izbora 2026. godine - izjavila je Vukomanović.

SNSD ne odgovara na prijedlog

Vukomanović je dodala da se logično postavlja pitanje – zašto SNSD šuti na ovakav prijedlog, posebno ako su već poručili da im funkcije nisu važne i da žele političko jedinstvo?

- Njihov prijedlog za vladu nacionalnog jedinstva nije rješenje, i Predsjedništvo PDP-a jednoglasno je odbilo učešće u toj vladi. To ne bi bila vlada za RS i narod – to je plan za spas jedne stranke. U tome nećemo učestvovati. Teško je praviti jedinstvenu vladu s onima koji su raselili RS više nego bilo ko drugi, ali za razliku od njih, mi smo ponudili racionalno rješenje - istakla je.

"Ne može na pola"

Komentarišući aktuelne političke manevre vlasti, Vukomanović je ukazala na niz kontradiktornosti koje, kako tvrdi, ruše kredibilitet njihovih poteza.

- Odbijanje presude nakon odlaska u Sud BiH više nema smisla, isto kao što referendumi nemaju smisla nakon plaćanja kazne. Ne može na pola. Ne likujemo, ali ne možemo ignorisati činjenicu da je Dodik već prihvatio sav proces i u tome otišao jako daleko - rekla je.

Vukomanović zaključuje da PDP nudi konkretno i racionalno prelazno rješenje.

- Ako je poziv za jedinstvo iskren, evo prijedloga na kome mogu da pokažu da nije sve gola borba za ostanak na vlasti i da mogu da brane još nešto osim ličnih interesa, a to je RS - poručila je.