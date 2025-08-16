Bećirović u Bihaću: Ostvarili smo šest pravnih pobjeda, nastavit ćemo da štitimo interese BiH

Na sastanku člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića s gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, održanom jučer u Bihaću, poseban naglasak stavljen je na jačanje ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta da bi se stvorili uslovi za ostanak mladih ljudi u ovom gradu i u Unsko-sanskom kantonu.

- Bihać ima bogatu historiju i prirodne ljepote koje ga čine prepoznatljivim širom regije. Važno je sve te prednosti pretvoriti u konkretne razvojne projekte koji će donijeti nova radna mjesta, zadržati mlade i stvoriti povoljan ambijent za sve građane - istakao je.

Bećirović je naglasio strateški značaj Bihaća, ne samo kao administrativnog središta Unsko-sanskog kantona, već i kao grada s velikim potencijalom za privlačenje domaćih i stranih investicija.

Razgovarano je i o planovima za razvoj i modernizaciju infrastrukture, unapređenju privrednih kapaciteta i iskorištavanju bogatih turističkih potencijala u Bihaću i Krajini.

Bećirović je naglasio da su ekonomska stabilnost i perspektiva zapošljavanja važni faktori za sprečavanje odlaska stanovništva i dugoročni razvoj.

Tokom razgovora naglašen je značaj turizma kao jednog od važnih pokretača ekonomije Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Sagovornici su se složili da Nacionalni park "Una" i ostali prirodni resursi trebaju snažniju promociju, te da je potrebno ulagati u prateću infrastrukturu koja će privući veći broj posjetilaca tokom cijele godine.

Između ostalog, ukazano je i na značaj zaštite prirodnih bogatstava u ovom području, posebno rijeke Une.

- Una je jedna od najljepših rijeka u Evropi i neprocjenjivo bogatstvo BiH. Naša je obaveza da uspostavimo jasne standarde zaštite, snažno provodimo zakone i educiramo nove generacije o važnosti čuvanja prirode. Ne smijemo dozvoliti da izgubimo prirodne vrijednosti naše države. Moramo angažirati sve raspoložive snage s ciljem efikasne zaštite Une - kazao je Bećirović.

Bećirović je nakon sastanka poručio da je važno da zvaničnici s državnog nivoa komuniciraju s ljudima širom države.

- Gotovo da nema lokalne sredine gdje nisam boravio i razgovarao s ljudima. Važno je da podržimo sve važne projekte Bihaća i Gradske uprave. Razgovarali smo i oko nekih ekoloških pitanja. Una je jedna od najljepših rijeka u cijeloj BiH. U tom smislu želim podržati sva ekološka udruženja iz Bihaća i cijele Krajine. Važno je da se više ulaže i u ekonomiju. Suočeni smo s brojnim izazovima, o tome razgovaram u Vašingtonu, Briselu, Londonu, Berlinu, Ankari, Istanbulu. Na tom vanjskopolitičkom planu pravimo iskorake na putu ka NATO savezu i EU. Želim reći da i na pravnom planu štitimo BiH. Šest puta smo poslali apelaciju Ustavnom sudu da se zaustave nelegalni akti RS, svi su prihvaćeni i to je šest pravnih pobjeda u BiH i šest poraza separatističke politike u BiH. Nastavit ćemo na odgovaran način da štitimo interese BiH - kazao je Bećirović.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić je kazao da je ovo bila prilika da razgovaraju o mnogobrojnim projektima.

- Raduje nas da član Predsjedništva pokazuje interes i za najsitnije projekte s lokalne zajednice, koji su najznačajniji za obične građane. Iskoristili smo priliku da razgovaramo i o kapitalnim projektima, kao što je izgradnja brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša i dalje prema Hrvatskoj. Razgovarali smo i o graničnim prijelazima, koji su jedna od najvećih boljki. Nezamislivo je da neko šest sati putuje iz Beča ili Minhena do naše granice i onda čekaju tu još šest ili osam sati - naglasio je Sedić.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.