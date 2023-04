Marko Đuzel novi direktor Aerodroma Mostar

Aerodrom Mostar dobio je novo rukovodstvo nakon što je Nadzorni odbor na današnjoj sjednici za vršitelja dužnosti direktora mostarskog aerodroma imenovao Marka Đuzela koji broji više od deset godina iskustva u vazdušnom saobraćaju.

Rad u u BHANSA-i

Đuzel je radio u BHANSA-i te kao savjetnik direktora mostarskog aerodroma, a u svojoj biografiji bilježi i da je na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije odbranio doktorat na temu Optimizacija sustava traganja i spašavanja u slučaju avionske nesreće u Bosni i Hercegovini. On je na čelo mostarskog aerodroma došao nakon što je funkciju vršitelja dužnosti direktora mjesecima obnašao Ivan Ljubić koji je, samo dan uoči odlaska s te dužnosti, potpisao ugovor s Croatia Airlinesom za let od Mostara do Zagreba, te obznanio kako su u završnoj fazi i pregovori s Ryanairom za letove niskotarifne kompanije u Hercegovinu.

Ističe se da je u posljednje dvije godine Aerodrom Mostar napravio značajnije pomake u izgradnji infrastrukture kako bi bila spremna odgovoriti na sve rastuće zahtjeve aviokompanija.

Uspostavljene nove rute

Kao rezultat toga, uspjela je privući nove zračne prijevoznike i uspostaviti nove rute, čemu svjedoči i jučerašnji ugovor sa Croatia Airlines i pokretanje linije za Zagreb.

- Prepoznajući važnost kontinuiranog razvoja i napretka, osnivači Aerodroma Mostara, predvođeni većinskim vlasnikom, Gradom Mostarom, na današnjoj sjednici Nadzornog odbora, imenovali su dr.sc. Marka Đuzela za novog vršitelja dužnosti direktora, osobu sa više od 10 godina iskustva u domeni zračnog prometa, koji će svojim znanjem, iskustvom i vizijom nastaviti voditi ovaj subjekt od velikog gospodarskog značaja - stoji u obrazloženju Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor se također zahvalio dosadašnjem vršitelju dužnosti direktora dosadašnjem direktoru Ivanu Ljubiću, na radu i zalaganju u proteklom periodu.

Podsjetimo da je Aerodrom Mostar raspisao javni konkurs za izbor novog rukovodstva, te na nekoliko dana prije isteka mogućnosti za prijave , isti poništio, a novi još nije raspisan.