Kakav to Hilton stiže u Sarajevo: Daleko od pravog luksuza

Jučer je objavljeno da veliki svjetski lanac hotela Hilton stiže u Sarajevo, nakon potpisivanja ugovora u Berlinu kojem je prisutvovala i gradonačelnica Benjamina Karić.

Iako je ovo bez sumnje dobra vijest za turistički razvoj Sarajeva, stvari nisu baš tako idealne kako su predstavljene.

Hotelom će upravljati sarajevska kompanija

Naime, hotelom će upravljati sarajevska kompanija Interšped koja je dobila franšizu za korištenje brenda Hampton by Hilton.

Hampton by Hilton je jedan od niza hotelskih lanaca koji posluju pod kapom brenda Hilton. No, Hampton by Hilton je hotel srednje kategorije, a ne luksuzni brend, odnosno prilagođen je srednjoj klasi putnika.

Ranije je bio poznat (i još često nazivan) kao Hampton Inn ili Hampton Inn & Suites. Riječ je o američkom lancu hotela koji danas posluje pod zaštitnim znakom Hilton Worldwide.

Ograničena usluga i umjerene cijene

Hampton lanac je hotela s ograničenom uslugom i umjerenim cijenama, od jeftinih do srednjih, s ograničenom količinom hrane i pića te sa nešto skromnijim sobama u odnosu na luksuznije lance hotela koji posluju unutar grupacije Hilton.

Većina hotela Hampton neovisna je u vlasništvu i njima upravljaju primatelji franšize, iako s nekoliko njih upravlja sam Hilton. Hampton by Hilton jedna je od najvećih hotelskih franšiza u SAD.

Kada je riječ o kompaniji Interšped d.o.o. Sarajevo, koja će biti vlasnik franšize, posljednjih pet godina posluje s gubicima. Prošle godine je gubitak bio 423 hiljade KM, dok su njihovi ukupni prihodi za cijelu godinu bili tek 310 hiljada KM.

Hotel će se nalaziti u ulici Maršala Tita, kod bivšeg McDonaldsa, piše BiznisInfo.