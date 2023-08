Cijena otkupa pšenice veoma niska na području Brčko distrikta

Cijena otkupa pšenice na području Brčko distrikta je za 45 do 50 odsto niža u odonosu na isti period prošle godine, ističu proizvođači.

- Brčanski poljoprivrednici nisu zadovoljni ovogodišnjom tržišnom cijenom pšenice koja je znatno niža nego prethodnih godina. Što se tiče trenutno otkupne cijene pšenice, ona se kreće od 300 do 350 maraka po toni plus PDV, dok je prošle godine cijena bila 650 maraka po toni plus PDV - istakao je Petar Bošnjaković, direktor lokalne kompanije koja se bavi uvozom pšenice.

Najveći problem za poljoprivredne proizvođače u ovom trenutku, kako objašnjava Bošnjaković je to što je uloženo monogo novaca u repromaterilal kao i trud, ali po svemu sudeći on se neće isplatiti.

Ratar iz Brčkog Jovan Mijić kaže da nakon dvije godine, koje su bile uspješne za otkup pšenice, ova godina će se ipak pamtiti po njenom lošem rodu, ali i kvalitetu.

- Ove godine sam zasijao oko 10 hektara pšenice i prinos je veoma loš, a cijena niska. Planiram sačekati, možda dođe do porasta cijene, a za sada pšenicu ćemo iskorisiti u stočnu hranu - naveo je Mijić.