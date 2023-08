Radnici ostaju bez posla: Gasi se tradicija proizvodnje ferosilicija duga 125 godina

Više od 160 radnika kompanije Metalleghe Silicon iz Jajca od 1. septembra moglo bi se naći na ulici.

Ova firma, koja je nasljednica dijela nekadašnjeg bh. giganta Elektrobosne, prije gotovo pola godine potpuno je obustavila proizvodnju zbog problema na tržištu, ali ponajprije zbog visoke cijene električne energije.

Svjetsko tržište

Osim direktno radnika, ugrožena je i budućnost uposlenika velikog sistema kooperanata i dobavljača. Ukoliko bi stale i takozvane stare peći bivše Elektrobosne, to bi značilo kraj tradicije proizvodnje ferosilicija u Jajcu duge više od 125 godina.

Kako je kazala direktorica Janja Rudić, u problemu su se našli jer je cijena električne energije i generalno energenata mnogo skočila.

- To je razlog zbog kojeg smo bili prisiljeni da obustavimo proizvodnju da ne bismo stvarali minus. Nama je električna energija sirovina u proizvodnji. To znači da samo učešće električne energije, odnosno cijena električne energije nama igra veliku ulogu, i to je 40 posto ukupne cijene gotovog proizvoda - rekla je Rudić.

Ova kompanija, kojoj je sjedište u Mrkonjić-Gradu, a podružnica u Jajcu, jedina u Bosni i Hercegovini i regiji proizvodi ferosilicij potreban svjetskom tržištu.

Budući da su veliki potrošač struje, Elektroprivredi HZHB mjesečno plaćaju oko dva miliona maraka. Ali cijena koja je u posljednje vrijeme dosegla više od 100 eura po megavatsatu dovela je do gašenja sve tri peći u Jajcu i do prekida proizvodnje.

Niža cijena

Zanimljivo je da je cijena u pogonu u Mrkonjić-Gradu gotovo dvostruko niža, a struju dobivaju od Elektroprivrede RS. Iz Metalleghe Silicona priželjkuju postizanje povoljnijeg snabdijevanja električnom energijom, što bi omogućilo nastavak proizvodnje, a radnicima sigurnost.

Načelnik Hozan traži pomoć vlasti

Inače, do sada su predstavnici ove kompanije održali više sastanaka s načelnikom Općine Jajce Edinom Hozanom, koji je apelirao na nadležne u Vladi FBiH da se uključe u rješavanje ovog problema. Sve vrijeme dok je firma zatvorena, radnici primaju plaću, osim onih kojima je ugovor istekao. Ali, ako proizvodnja ne bude nastavljena, pitanje je dokle će biti tako.