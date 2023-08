Vještačka inteligencija stigla u ugostiteljstvo u Trebinju: Roboti vas usluže, zahvale vam i nasmiješe se

Konobar Željko Kovač kaže da su gostima roboti interesantni, a njima velika pomoć.

- Roboti su nam dosta olakšali. Ne moramo mi nositi hranu, nego to rade roboti za nas. Uzmemo narudžbu od gostiju i proslijedimo u kuhinju. Hrana se u kuhinji stavi na robota, ukuca se broj stola za koji treba odnijeti narudžbu i on donese. Ponekad gosti sami uzmu hranu, a ponekad mi dodajemo. Ako treba hranu poslati za više stolova, ukucamo sljedeći broj stola i robot ide dalje. Kada završi svu raspodjelu, na njega stavimo prljavo posuđe, kucamo mu „kuhinja“ i on nosi i prljavo posuđe na pranje, te uzima drugu narudžbu hrane iz kuhinje - objasnio nam je Kovač.

Veliko zanimanje

Iz Uprave ”Korta” pojasnili su da su se na robote konobare odlučili jer vještačka inteligencija odavno ima svoju primjenu u industriji i proizvodnji, a od pojave koronavirusa svoju ekspanziju doživjela je i u uslužnim djelatnostima, pa tako i u ugostiteljstvu.

- Roboti imaju mogućnost komunikacije i interakcije s gostima. Nakon što usluže gosta, zahvale mu. Ukoliko ga dodirnete po glavi, reći će vam nešto, čak će se i nasmiješiti. Posebno su zanimljivi našim najmlađim, nama najdražim gostima i velika su atrakcija. Iskreno, izazvali su veliko zanimanje javnosti - istakli su iz Uprave ”Kort” marketa.

Od velike pomoći osoblju

- Nakon što se pokazalo da su od velike pomoći našem osoblju u Derventi, odlučili smo se za uvođenje još dva robota konobara i u ”Kort” restoran u Trebinju. Osnovna svrha robota jeste transport hrane, pića i posuđa, što uveliko olakšava rad osoblja u restoranu. Ono što je velika prednost robota konobara jeste da u svakom momentu mogu transportovati do osam tanjira, što našem osoblju omogućava da u kraćem periodu mogu poslužiti više stolova – kazali su iz Uprave ”Kort” marketa.