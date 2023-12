Ovo je 27 trgovačkih lanaca koji su uzeli učešće u akciji "zaključavanja" cijena u FBiH

Akcija zaključavanja cijena u marketima u FBiH počela je prije sedam dana i trajat će do marta ove godine. Za sada je učešće uzelo 27 trgovačkih lanaca.

Potpisivanjem Protokola trgovci se obavezuju na "zaključavanje" cijena 40 proizvoda u velikim trgovinama i 20 proizvoda u malim trgovinama, a cijene je odredilo Ministarstvo trgovine FBiH.



Učešće su uzeli sljedeće trgovine: Amko komerc d.o.o. Sarajevo, Belamionix d.o.o. Brčko, BINGO d.o.o. Tuzla, Dobrinja d.o.o. Sarajevo, EK EKRO d.o.o. Zenica, EKOR KOMERC d.o.o Zenica, FIS d.o.o. Vitez, Hoše komerc d.o.o. Sarajevo, KONZUM d.o.o. Ilidža, KOVO Komerc d.o.o. Visoko, MADI d.o.o. Tešanj, MERKATOR d.o.o. Ilidža, NAMEX d.o.o. Široki Brijeg, Naš Market d.o.o. Sarajevo, Penny Plus d.o.o. Vogošća, PM Company d.o.o. Mostar, PROdex d.o.o. Tomislavgrad, ROBOT d.o.o Sarajevo, SOFA d.o.o. Vogošća, UTD "BEST" d.o.o. Travnik, YimoR d.o.o Domaljevac, AS d.o.o. Jelah, MAXI d.o.o. Orašje, AS Retail d.o.o. BAZAR d.o.o. Sarajevo, TR MARKET MAK Ilijaš, DENY PROM d.o.o. Sarajevo.