Sedam dana od početka akcije "Zaključane cijene": Ušteda ili nešto drugo?

Cijene najmanje 40 prehrambenih i higijenskih proizvoda u tržnim centrima te u pojedinim manjim trgovinama u Federaciji BiH su niže od onih kakve su bile 15. decembra, kada je otpočeo projekt „Zaključane cijene“. Kao takve će ostati sve do 15. marta.

Iako bi svaki proizvod sa zaključanom cijenom trebao imati posebnu oznaku, ipak, ni u jednom tržnom centru to još nije urađeno niti su oznake dovoljno uočljive za kupce.

Nova cijena

Nadalje, niko od onih koji su pristali učestvovati u ovoj akciji, a koju je, podsjetimo, pokrenulo Federalno ministarstvo trgovine, zajedno s Udruženjem poslodavaca, udruženjima potrošača i Sindikata trgovine, nije istakao na vratima plakate sa spiskom sniženih proizvoda te naznačenom starom i novom cijenom proizvoda.

- Uočili smo to, a na što nam, također, ukazuju i potrošači. Međutim, resorni ministar je u vezi s tim kazao da pojedini tržni centri imaju tehničkih problema i da će sve biti urađeno onako kako je to dogovoreno tokom svih sastanaka koje smo imali. Ipak, treba se imati na umu to da je prošlo svega pet dana od početka akcije - rekao nam je Marin Bago, predsjednik Udruženja potrošača „Futura“.

Međutim, kupci se žale na to da je veći dio proizvoda sa zaključanim cijenama slabijeg kvaliteta i robnih marki.

- Takav dogovor nije bio, već, naprotiv, da će se voditi računa o kvalitetu proizvoda, ali i o brendovima. Dogovoreno je da to budu proizvodi na koje su potrošači navikli i koji su poznati i da se tu rade uštede. Jer nije poenta akcije da se po nižim cijenama nude proizvodi sa slabim ili lošim kvalitetom i koje nikada ne bismo kupili - naglasio je Bago.

Isti nivo

Kako nam je kazala jedna Mostarka, primijetila je da se cijene koje nose oznaku „zaključano“ u dva tržna centra uglavnom odnose na artikle koje inače ne kupuje, posebno kada je riječ o higijenskim proizvodima.

- Šampon za kosu, sapun, deterdžent za veš, čije su cijene niže, stvarno su slabijeg kvaliteta. Za jedan brend do sada nisam čula. Primijetila sam i to da je, naprimjer, šećer proizvođača koji inače kupujem zadržao istu cijenu, ali je snižen drugog, za pet feninga, i sada su oba na istoj razini. Dakle, taj proizvod je, ustvari, zadržao istu cijenu. Ne znam, možda će se nekome isplatiti, meni, iskreno, nikakvu promjenu ova akcija neće donijeti - rekla nam je ona.

Ušteda od 37,40 KM

Na istaknutom plakatu ispred jednog tržnog centra naznačeno je da korpa od 40 artikala sa zaključanom cijenom donosi uštedu od 37,40 KM. Kupovina po redovnoj cijeni za tih 40 proizvoda iznosi 220,55 KM, a po „zaključanoj“ 183,15 KM.