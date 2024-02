Otvara se prvi vakufski tržni centar u BiH vrijedan 6,5 miliona KM

Prvi vakufski tržni centar u Bosni i Hercegovini bit će otvoren u aprilu u Sanskom Mostu, a njegov značaj ogleda se u tome što će biti na korist cijelom društvu jer se radi o vakufu, piše Preporod.

Novi vakufski tržni centar u Hamzi-begovoj ulici, koji se prostire u sjeni istoimene džamije sa četiri munare, nalazi se na mjestu stare pijace. Centar je izgrađen na osnovu potpisanog Protokola između Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH.

Vakufski tržni centar u Sanskom Mostu najveći je vakuf ove vrste u Bosni i Hercegovini i jedan od najznačajnijih projekata Islamske Zajednice u BiH. Izgradnja je koštala šest i po miliona KM, prostire se na tri duluma zemljišta i ima 7.400 metara kvadratnih korisnog prostora.

Kamen temeljac položen 2018. godine

Kamen temeljac položen je u aprilu 2018. godine, a gradnja je krenula u septembru 2021. godine. Centar je sagrađen na vakufu Hamzi-bega po kome će i da nosi ime.

Projektovan je u stilu islamske arhitekture, a potpisuje ga domaći arhitekt Enes Kartal. Izvođač radova je sanska kompanija ErG Inžinjering i Inžinjering1 iz Jelaha.

Iako je svečano otvaranje planirano krajem aprila u sklopu tradicionalne manifestacije “Dani vakufa u BiH”, Sanjani, cijela Krajina ali i turisti u novoj oazi radosti, druženja i šopinga u samoj blizini centra grada uživaju već nekoliko mjeseci, s obzirom na to da su zakupci otvorili svoje radnje.

U ponudi su poznati modni brendovi LC Waikiki, Sinsay, Pepco, Sport Reality, mjenjačnica BH Pošte, igraonica, kafeterija, zlatara, velika podzemna garaža sa 130 parking mjesta.

Gradnja ovog kapitalnog ekonomskog projekta pokazuje i drugima da investiraju i da je Sanski Most spreman da prihvati ozbiljne projekte. Pored toga, ovaj veliki građevinski projekt doprinio je modernizaciji Sanskog Mosta čime je ovaj grad, ali i okolne gradove potakao da nastave razvoj.

- Ovo je prvi vakufski tržni centar koji je sagrađen u Bosni i Hercegovini, na šta je Vakufska direkcija posebno ponosna. Uspjeli smo gradu promijeniti sliku, podići ga na moderan nivo, te ga ekonomski osnažiti dajući Sanskom Mostu i ljudima ovdje jednu ovakvu impozantnu građevinu. Njegovom gradnjom dobrobit ima lokalno stanovništvo i lokalna zajednica, kao i domaće firme koje su učestvovale u samoj gradnji, a i mnoge osoba pronašle posao u našem vakufskom tržnom centru. Namjera i jeste bila da građanima općine Sanski Most i Medžlisu ponudimo alternativu kojom će se smanjiti odliv mladog stanovništva s ovih prostora – kazao je direktor Vakufske direkcije u BiH dr. Senaid Zajimović.

Bit će otvoreno još novih projekata

Inače, u okviru manifestacije “Dani vakufa 2024” bit će otvoreno još novih infrastrukturnih projekata – vakufskih objekata, dok će i ostali sadržaji doprinijeti podizanju svijesti kod ljudi o važnosti institucije vakufa i trajnog dobra.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Sanski Most Mirza ef. Žerić ocijenio je da je ovo jedna od najvećih poslijeratnih investicija u Sanskom Mostu, potvrdivši da će otvaranje ovog tržnog centra doprinijeti tome da se Sanski Most razvija i postane mjesto primamljivo za živjeti.

– Nakon što je Vakufska direkcija IZ pronašla donatora Generalnu vakufsku direkciju Turske zajedno smo dogovorili gradnju, bez njih ovoga ne bi bilo. Medžlis će kroz ovaj projekat ostvariti veliku finansijsku korist, sredstva ćemo koristiti za finasiranje naših tekućih potreba, ali i za unapređenje vakufa i izgradnju nekih novih vakufa. Mi smo duboko uvjereni da ovo nije projekat koji će trajati deset godina, već generacijski projekat od kojeg će muslimani ali i svi u Sanskom Mostu imati koristi 100 i 200 ili više godina u narednom periodu – kazao je efendija Žerić.

Napominje kako je kompleks izgrađen tako da njegova konstrukcija može trajati dugi niz godina s tim da se može po potrebi preprojektovati i napraviti nešto drugo ukoliko to zahtijevalo vrijeme, prostor ili interesi ljudi u budućnosti.

- Sama ideja oko gradnje trajala je više godina. Zemljište na kojem je izgrađen objekat nekada je bilo vlasništvo Islamske zajednice, vakufsko. Nakon agresije na BiH tadašnji glavni imam Husein ef. Kovačević i tadašnji načelnik općine general Mehmed Alagić dogovorili su da ono bude vraćeno Islamskoj zajednici. Nakon godina korištenja vakufske pijace uvidjeli smo da treba izgraditi moderni tržni centar. Tako je u prvom momentu bilo zamišljeno, ali vrijeme je zahtijevalo nešto drugo, zajedno sa Vakufskom direkcijom i generalnom direkcijom Republike Turske dogovorili smo da to bude tržni centar gdje ćemo dovesti poznate brendove ovdje u BiH koji će ući u naš prostor, koji će ostvariti svoju dobit kao i Medžlis, dakle ekonomski će nas osnažiti, kao i cijelu Zajednicu – kaže ef. Žerić.

Nisu imali ovakav objekat

Do sada, kako kaže, Sanski Most nije imao ovakav objekat.

- Ovakav jedan objekat trebao je Sanskom Mostu. Njegovom gradnjom dobili smo jedan moderan centar koji nudi podzemnu garažu koja može primiti 130 vozila. To je jedina takva garaža u gradu. Firme koje su u našem vakufskom tržnom centru otvorile poslovnice svjedoci su našeg uspjeha. I njihova očekivanja su opravdana – navodi ef. Žerić.

U novosagrađenom vakufskom tnom centru zaposleno je više desetina ljudi, što nije mali broj i što je Vakufskoj direkciji potvrda da ispunjava zacrtane ciljeve misije, a jedan od njih je i ekonomsko osnaživanje gradova i opština kroz zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, što doprinosi ostanaku što više mladih ljudi na ovim prostorima. Zbog ove vrijedne investicije u gradu na Sani to će biti moguće, potcrtava ef. Žerić.

- Sanski Most, nažalost, poznat je po tome da je to grad “duhova”, grad odakle je omladina otišla. Duboko sam uvjeren da će se vrlo brzo, posebno radeći ovakve projekte, to promijeniti i da će ovdje vrlo brzo biti ljudi koji će ovdje živjeti. Ovaj projekat i neki drugi projekti koje pokreće Islamska zajednica, ali i općina Sanski Most i privatnici, su garancija da će vrlo brzo priča o Sanskom Mostu biti sasvim drugačija, da će ovo biti grad u koji će ljudi rado dolaziti, zasnivati porodice, vidjeti tu budućnost – kaže Žerić.

Mirnes Alagić, predsjednik Izvršnog odbora (IO) Medžlisa Sanski Most kazao je i da su drugi ljudi bili uključeni kako bi projekat bio priveden do kraja, a posebnu zahvalnosti zajedno sa ef. Đerićem, iskazao je prema svim ljudima iz Medžlisa koji su godinama vrijedno radeći napravili temelje jednom ovakvom mega-projektu za Sanski Most.

Pomoć, dodaje, pružila je Vlade USK, premijer Mustafa Ružnić i načelnik Faris Hasanbegović, koja im je bila neophodna da se zaokruži finansijska konstrukcija te su također pomogli pri dobivanju dozvola koje su nam bile neophodne.