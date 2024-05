Mještani bijesni na Rimca: Neka investira u svoja sela Odžak-Čaić, mi jesmo i bit ćemo protiv dodjele koncesije

Uložio blizu dva miliona eura

Ukupno je uložio blizu dva miliona eura u Marinovu firmu "Continental Adventure".



-"Marin me pitao da li želim 70-80% firme za taj novac, s obzirom na to da ničeg još nije bilo i sav kapital dolazi od mene. Ja sam “uzeo” samo 40%, jer želim da je firma njegova, jer relativno je lako dati novac, a za svaki dan se borit treba puno energije", napisao je Rimac koji je za sad otvorio 12 radnih mjesta, a plan je bio 70 u roku od par godina. Do nedavno…

"Meni je potpuno OK da ljudi protiv nečega i iznesu argumente zašto je tome tako. Ja sam mislio da radimo dobru stvar za zajednicu, da sam iz svog džepa izdvojio da bi se nešto dobro napravilo. I onda čujem da su presjekli vodove kojima se napaja CA naselje (ostalo bez struje danima), peticije protiv projekta, uvrede i klevete protiv mene, da ja to radim da se obogatim i takve stvari", napisao je Rimac pa ogorčeno zaključio da mu je ovo bila dobra lekcija i da više ništa neće raditi, a da nije nešto što radi za sebe.

Nakon njegovog javnog obraćanja o navedenom slučaju, mještani Miša i Golinjeva putem portala Fenix-magazin, koji je prvi prenio priču o njihovoj pobuni, uputili su mu kratku poruku.