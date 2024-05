Sutra počinje 13. Sarajevo Business Forum

Sarajevo Business Forum, jedan od najprestižnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini, svečano će biti otvoren u utorak, 21. maja 2024. godine, u Gradskoj vijećnici Sarajevo, u 20:00 sati, dok će se oficijelni dio Foruma održati 22. maja u Parlamentu BiH i 23. maja u hotelu Swissotel u Sarajevu.



Ugledni predstavnici

Ovogodišnji forum okupit će ugledne predstavnike poslovne zajednice, investitore, stručnjake i predstavnike vlasti kako bi razgovarali o ključnim ekonomskim pitanjima i istražili mogućnosti za ulaganje i zajedničku saradnju.

U sklopu 13. Sarajevo Business Foruma, prisutni će imati priliku slušati i aktivno učestvovati u ključnim temama regionalne perspektive članstva u EU, njegove šire implikacije na rast i integraciju, dobiti uvide u vladine strategije, programe i inicijative za promicanje boljih ekonomskih izgleda.

U saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, diskutovat će se o razvoju željezničke infrastrukture, istraživati mogućnosti uvida u strategiju, kapacitete i način pristupa Digitalnoj Evropi za Bosnu i Hercegovinu, te ispitivati potencijale turističke industrije s posebnim naglaskom na franšize i zdravstveni turizam.

I ove godine na Sarajevo Business Forumu bit će dodijeljena prestižna priznanja ”Sarajevo Business Bridge Awards”, kompanijama i pojedincima koji su svojim poslovanjem, inovativnim idejama i zapošljavanjem doprinijeli razvoju poduzetništva, održivog razvoja i investicijske klime.

Izjave za medije planirane su u srijedu, 22.05.2024. godine, u Parlamentu BiH od 12:30 sati.

Ko je pokrovitelj

Sarajevo Business Forum, prestižna investicijsko-poslovna konferencija, nudi svim posjetiteljima priliku za umrežavanje i investiranje, a koju pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine organizira Bosna Bank International u saradnji sa BBI dioničarem- Dubai Islamic Bank, strateškim partnerom – Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo. Ovogodišnji Sarajevo Business Forum realizuje se u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, Vladom Federacije BiH, Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo, projektom USAID Turizam, kao i sponzorskoj podršci domaćih i inostranih partnera: JP Autoceste FBiH, BH Telecom, Istanbul Chamber of Commerce, Shot d.o.o. Zenica, ASA CENTRAL osiguranje, BIMAL, Continental Grupa, JATA group, UNION Banka, ASSE, Bosna S, Cloud IT, Bosnalijek, Mlinar, Tarčin Forest Resort, Residence Inn by Marriott Sarajevo, Ibis Styles Sarajevo, Hotel Nomad Bjelašnica, BIT ALLIANCE, Bosman, Općine Banovići, ZADA, MIBO, M Rasvjeta, te medijskih pokrovitelja Klix.ba, Akta.ba, Dnevni avaz, RGS grupacija, HAYAT, Federalna TV, Federalni radio, TVTK, Banke i biznis, Biznis info.

Više informacija o 13. Sarajevo Business Forumu dostupno je na službenoj web stranici www.sarajevobusinessforum.com.