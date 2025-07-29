Apple Pay od danas dostupan i u BiH

Tehnička implementacija završena je tokom ljeta, a banke sada mogu aktivno nuditi ovu uslugu svojim klijentima.

D. H.

29.7.2025

Bosna i Hercegovina od danas zvanično ima podršku za Apple Pay – popularni digitalni novčanik koji omogućava beskontaktno plaćanje putem iPhonea, Apple Watcha, iPada i Maca.

Tehnička implementacija završena je tokom ljeta, a banke sada mogu aktivno nuditi ovu uslugu svojim klijentima. Time BiH više nije među rijetkim evropskim zemljama bez ove opcije plaćanja.

Apple Pay omogućava dodavanje debitnih, kreditnih ili prepaid kartica u aplikaciju Wallet, a transakcije se vrše prislanjanjem uređaja na beskontaktni POS terminal. Sistem koristi NFC tehnologiju, a identitet se potvrđuje putem Face ID-a, Touch ID-a ili šifre.

Prednosti uključuju brzinu, sigurnost i privatnost – stvarni podaci kartice ne dijele se s trgovcima, već se koristi enkripcija i tokenizacija.

Usluga je dostupna korisnicima čije banke podržavaju Apple Pay. Kartice se dodaju u aplikaciju Wallet, nakon čega se može plaćati u svim trgovinama koje imaju beskontaktne terminale – uključujući i one u BiH.

Očekuje se da će se u narednim sedmicama ovoj opciji pridružiti sve veći broj domaćih banaka.

