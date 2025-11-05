Pronađen mrtav muškarac u Mostaru

Policija izašla na lice mjesta. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Meliha Smajkic

5.11.2025

U Mostaru je jutros pronađeno beživotno tijelo starije muške osobe, potvrdila je za portal "Avaza" Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Policiju je o tome u 7,50 sati obavijestio građanin, a tijelo je pronađeno u rijeci Radobolji u Franjevačkoj ulici.

Odmah po prijavi na lice mjesta su izašli pripadnici Policijske uprave Mostar koji su pod nadzorom dežurne kantonalne tužiteljice obavili uviđaj.

Tijelo je prevezeno u Gradsku mrtvačnicu na Bijelom Brijegu gdje će biti obavljena obdukcija, a poduzete su sve neophodne istražne radnje.

# MUP HNK
# TIJELO
# MOSTAR
