Tučnjava u Prijedoru: Flašama razbio vitrinu pa dobio stolicu u glavu

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv Prijedorčana DŽ.A. i K.K. zbog sukoba u prijedorskom lokalu, kada je DŽ.A. oštetio inventar objekta, a K.K. ga udario stolicom, prenose Nezavisne.

Optužnicu protiv njih potvrdio je sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Prijedoru.

DŽ.A. se tereti za krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240, stav 1. Krivičnog zakonika RS, na štetu K.K., dok se K.K. tereti za krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu DŽ.A.

Kako se navodi u optužnici, incident se dogodio 20. juna 2022. godine u Prijedoru, u lokalu koji je u vlasništvu K.K.

- Nakon što je konobar odbio da mu posluži piće, DŽ.A. je bacio dvije prazne staklene pivske flaše na izloženu vitrinu iza šanka u ugostiteljskom objektu, gdje su bila poslagana alkoholna pića, razbio ih i oštetio inventar i staklo na ukrasnoj vitrini - navodi se u saopštenju.

Na taj način K.K. je pretrpio materijalnu štetu u novčanom iznosu od oko 1.500 KM.

S druge strane, optužnica K.K. tereti da je isti dan, na istom mjestu, nakon što je DŽ.A. prouzrokovao oštećenja, napao DŽ.A.

- Svjestan da će na taj način oštećenog teško povrijediti, a što je htio, izrevoltiran ponašanjem oštećenog DŽ.A., uzeo je barsku stolicu koja se nalazila pored DŽ.A. te njome udario DŽ.A. u predjelu glave - navodi se u optužnici.

Dodaje se da je zatim oštećenog udario i nogom u predjelu prsa.

- Time je DŽ.A., pod tačkom 1. optužnice, učinio krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, a K.K., pod tačkom 2. optužnice, učinio je krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu oštećenog DŽ.A. - piše u optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.