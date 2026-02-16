Prevrnuo se kamion u Bugojnu: Vozač povrijeđen

Na magistralnom putu M-106, prevoj Koprivnica, općina Bugojno jutros se oko 09:20 sati dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo teretno motorno vozilo marke Man.

Kamionom je upravljao D.B., rođen 1983. godine, iz Gradiške.

U ovoj saobraćajnoj nesreći tjelesne povrede je zadobio vozač ovog kamiona.

- Pod nadzorom dežurnog tužitelja KT-Travnik uviđajne mjere i radnje na licu mjesta saobraćajne nezgode izvršili su policijski službenici OKP PS Bugojno. Do okončanja navedenih aktivnosti saobraćaj na magistralnom put M-106, prevoj Koprivnica je regulisan od strane policijskih službenika PS Bugojno i odvija se otežano i naizmjenično-jednom saobraćajnom trakom – potvrđeno je iz MUP-a SBK ranije danas.