Godinu poslije: Licem u lice s prevarantom, opet mu tražio novac za gorivo, pa se dao u bijeg!

- Zamislite te bahatosti. Vozim ja, opet čovjek maše i ja zaustavim vozilo. Kad isti onaj koji me prošle godine prevario! Odmah sam ga prepoznao ali on mene nije. Tražio je da mu dam novac za gorivo i rukom pokazivao na automobil pored ceste. Ja sam izašao iz vozila i upitao ga, "da li me se sjećaš" - priča R. Š.

Sa R. Š. u automobilu je bila i supruga.

- Kada sam mu rekao da mi vrati mojih 40 KM koje mi je prošle godine uzeo na prevaru i kada sam mu ispričao kako me poslao po izmišljeni akumulator, muškarac je počeo da se kune da on nema veze s tim i da sam ga pomiješao s nekim. Kad sam mu ljutito objasnio šta je uradio, on je krenuo prema svom automobilu, a onda sam ja pozvao policiju! On je žurnim korakom bukvalno utrčao u automobil i pobjegao. Opet me pokušao prevariti - zaključuje R. Š.

Prošle godine u februaru objavili smo priču kako je naš čitatelj prevaren za 40 KM. Tada ga je prevarant poslao da mu doveze akumulator iz šumarskog preduzeća te mu je tražio novac da kupi hranu radnicima. Kada je R. Š došao u preduzeće svi su ga blijedo gledali, a kada se vratio prvaranta nije bilo.