Događaji koji su obilježili 2022. godinu u BiH: Snažan udarac Sky mafiji

Aplikaciju Sky je, samo u našoj zemlji, koristilo 2.000 kriminalaca, a među njima - ispostavilo se - policijski službenici različitih agencija, tužioci, ali i sudije. Od samog početka godine uslijedile su brojne policijske akcije, od „Transportera“, „Storagea“, „Staze“, do „Šakala“ i „Goldena“. Radi se o više od 4.000 dešifriranih poruka koje su slale organizirane kriminalne bande u BiH i regionu, a koje su povezane i s pojedincima u Evropi i svijetu.

Prve optužnice

Sky je zadao opasan udarac narkobandama i do sada je uhapšeno na stotine osoba. U pritvoru u Vojkovićima, među poznatijim imenima, svoju ćeliju su dobili Admir Arnautović Šmrk i njegov saradnik Adnan Maglić. Pritvoreni su, također, Milan Matković i članovi njegove kriminalne bande iz Trebinja, kao i Ajlin Ahmić i Anel Sejfović, koji su radili s Elvisom Keljmendijem , koji je postao saradnik Tužilaštva.

Više hitaca

Ubistvo Radenka Bašića

Likvidacija Kenina Lukača

U Kenina Lukača ispaljeno je 11 hitaca iz pištolja. Poslije toga su se optuženi skrivali do 22. januara, kada su i uhapšeni. Mehmed Ramić je ubijen 12. decembra 2021. na raskrsnici u naselju Pofalići.

Pokolj u Grudama

Nožem usmrtio kolegu

Dalibor Mandić je u pritvoru nakon što je 2. decembra 2022. godine u Banjoj Luci na svirep i podmukao način ubio radnog kolegu Ariela Bogdanovića. Osumnjičeni i žrtva su radili zajedno u jednoj banjalučkoj IT firmi, a Mandić je, navodno, bio izopćen iz društva i radnog okruženja, zbog čega je krivio Bogdanovića. Mandić je kobnog dana ranije otišao s posla. Otišao je kući, gdje je uzeo nož, a rezervnu odjeću spremio je u ruksak. Potom je otišao u kampus, gdje je sakrio ruksak, a zatim se sakrio kod tržnog centra „Delta“, gdje je sačekao Bogdanovića. On mu je tu prišao i odmah ga ubo nožem. Nesretni mladić se pokušao spasiti tako što je bježao od njega u pravcu benzinske pumpe „Nestro“ u banjalučkom naselju Borik. Međutim, on se u blizini pumpe spotakao i pao na zemlju, što je ubica iskoristio i skoro ga deset puta ubo nožem.