Droga i dalje prisutna na ulicama

Iako su raspakivanjem Sky aplikacije otkriveni određeni načini organiziranja trgovine narkoticima, ipak, "posao" šverca droge u BiH je nastavljen.



O tome se govori i u brojnim dokumentima evropskih policijskih, sigurnosnih i drugih agencija i institucija, u kojima se navodi da tzv. balkanska ruta i dalje ostaje označena kao vrlo važan ulaz za trgovinu nedozvoljenim robama, posebno drogama i oružjem.

Velike količine

Tako se u posljednjem izvještaju Evropskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama navodi da su kriminalne grupe na zapadnom Balkanu usvojile šifriranu komunikaciju te koriste online tržišta i kriptovalute kako bi pokušali zametnuti novčani trag.

I dok se policijsko-tužilačke akcije protiv organiziranog kriminala nastavljaju, dotle droge na narkotržištu ne manjka, kako na to upozoravaju i naši sagovornici.

Penzionisani policajac Dragan Mioković kaže da će, nažalost, droge uvijek biti na ulicama.

- Tačno je da je BiH, osim što je prevashodno tranzitna, i destinacijska ruta. Procjene međunarodnih agencija govore da na godišnjem nivou preko teritorije BiH prijeđe više od 100 tona teških droga, odnosno heroina i kokaina. To je, svakako, zabrinjavajuća činjenica, ali i nešto s čime se treba suočiti. BiH je tranzitna zbog svog položaja, ali i zbog činjenice da policijske agencije, kojih je 16, imaju zasebne nadležnosti, a to je kriminalcima jasno. Oni se nikad nisu dijelili ni po nacionalnim ni bilo kojim drugim linijama i oni to koriste - kaže nam Mioković.