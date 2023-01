Ukrao automobil, pa bježeći se zabio u drugo vozilo: Vozač zadobio teške povrede

On je vozio automobil Fiat, kada se u njega velikom brzinom zabio vozač upravljajući automobilom Škoda, bijele boje.

Nakon što je policija, zahvaljujući videonadzoru po registarskim oznakama, uspjela pronaći vlasnika automobila, saznalo se da je automobil ukraden.

Tako je vlasnik Škode policiji rekao da on nije upravljao vozilom te da je automobil ukraden što je on prijavio policiji. Tada policija sklapajući mozaik, dolazi do informacije da je prijava krađe automobila zabilježena malo prije udesa u Švrakinom Selu.

Kradljivac, koji se sumnjiči i za krivično djelo izazivanje opće opasnosti u saobraćaju, još uvijek nije pronađen. Za njim se intenzivno traga.