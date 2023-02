Automobili udarili divlje konje kod Livna

U livanjskim naseljima Zagoričani i Potočani koja se nalaze na dionici puta Livno–Tomislavgrad-Kupres, u petak su se dogodile dvije saobraćajne nesreće u kojima je uslijed udara motornih vozila u konje pričinjena veća materijalna šteta.

Prema informaciji MUP-a HNK, u razmaku od sat vremena, u petak od 20 do 21 sat, dva vozila Mercedes i Touran, čiji su vozači s područja Tešnja, ispod naselja Potočani i Zagoričani su imali kontakt s konjima koji obitavaju na obližnjem području.

Materijalna šteta na vozilima

Divlji konji izašli su na cestu u obje saobraćajne nesreće nastupila je materijalna šteta na vozilima, dok su vozači i njihovi suputnici prošli bez ozbiljnih povreda.

Konji uglavnom u ovakvim situacijama zadobiju povrede od kojih odmah ili naknadno preminu, naveli su iz MUP-a.

Inače, konji, kojih na ovom dijelu ima više od 1.000 u manjim grupama silaze s njihovog ukupljališta podno planine Cincar do prijevoja Borova glava i dalje prema obližnjim livanjskim naseljima, odnosno na samu saobraćajnicu u potrazi za solju koju cestari posipaju.

Onog trenutka kada ralica prođe i baci sol po cesti, a najčešće je to ujutro i uvečer, radnici na održavanju cesta upozoravaju da tada postoji velika vjeravatnoća silaska konja na cestu te ako uz to još ima magle, čine veliku opasnost za vozače, a i za same njih je mogućnost povređivanja velika.

Postavili svjetlosnu prometnu signalizaciju

Iz tog razloga, radnici preduzeća "Ceste" d.d. Mostar, odnosno Tehničke ispostave Livno postavili su na saobraćajnici Šujica-Livno na dva mjesta svjetlosnu prometnu signalizaciju koja upozorava na moguću prisutnost divljih konja na navedenoj relaciji.

Prema podacima MUP-a HNK, u posljednjih osam godina dogodile su se 85 saobaraćajne nesreće u kojima su učesnici bili vozila i konji.