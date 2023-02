Damir Mehić i njegova grupa osuđeni na 46 godina zatvora

Kantonalni sud u Tuzli u predmetu protiv optuženih Damira Mehića, Amira Lisičića,Amira Mehića, Merseda Mehanovića i Denisa Rahmanovića, donio je nepravomoćnu presudu kojom su osuđeni na ukupno 46 godina i 11 mjeseci zatvora.

U kaznu uračunat pritvor

Damir Mehić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 17 godina i šest mjeseci zatvora , Amir Lisičić na 16 godina i šest mjeseci, Amir Mehić na 11 godina i 6 mjeseci, Mersed Mehanović je dobio šest mjeseci, a Denis Rahmanović godinu zatvora, saopćeno je iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Damir Mehić Bibi i ostali osuđeni su za pripadništvo grupi radi činjenja krivičnih djela. Radi se o ubistvu Emira Džinića za koje su osuđeni Damir Mehić, Amir Lisičić i Amir Mehić, kao i za pokušaj ubistva Amira i Naila Hodžića.

Sud je odlučio da se Damir Mehić i Amir Mehić oslobađaju od optužbe za krivotvorenje isprave, neovlašteno nabavljanje oružja, njegovo držanje i prodaju.

- Na osnovu člana 57. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine optuženim se u izrečene jedinstvene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to optuženom Damiru Mehiću od 16.01.2018. godine od 19:30 sati do 5.02.2020. godine, a optuženom Amiru Lisičiću od 24.06.2013. godine od 11:30 sati do 19.09.2014. godine te optuženim Damiru Mehiću, Amiru Lisičiću i Amiru Mehiću od 14.02.2023. godine pa do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora - saopćeno je u presudi Kantonalnog suda Tuzla.

Oštećeni upućeni na parnicu

Na osnovu člana 202. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine optuženi su dužni da plate ovom sudu troškove krivičnog postupka, i to optuženi Damir Mehić u iznosu od 10.176,49 KM, optuženi Amir Lisičić u iznosu od 3.181,93 KM, a optuženi Amir Mehić, Mersed Mehanović i Denis Rahmanović u iznosu od po 548,50 KM svaki, te su svi optuženi dužni da plate ovom sudu po 100 KM na ime paušalnog iznosa, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu člana 212. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine oštećeni Amir Hodžić i Nail Hodžić se upućuju da svoj imovinskopravni zahtjev ostvaruju u parničnom postupku.