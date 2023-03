Šta se dešava u Hercegovini: Manijak vreba Mostarke!?

Mostarska policija istražuje slučaj navodnih napada muške osobe na djevojke koje se u kasnim noćnim satima, na potezu od Trga Rondo do naselja Rudnik, pješice vraćaju kući.



Sve je počelo plasiranjem glasovnih poruka po raznim WhatsApp grupama, preko kojih djevojke dijele informacije i upozoravaju o „muškarcu nižeg rasta, punije građe, obučenog u crnu odjeću, s kapuljačom na glavi i crnom maskom preko lica, onakvom kakva se nosila za vrijeme korone“.

Širenje priče

Taj „seksualni predator“, kako ga je nazvala jedna djevojka, pojavljuje se ispred i u blizini noćnih klubova u tom dijelu Mostara i, prema njenim navodima, pita za „šrafciger, štiklu da dobavi neke gluposti“. Spominje se i da je jednu djevojku uhvatio za ruku, zvonio joj na vrata, nakon što je nije stigao, i slično.

I dok se ta priča širila po društvenim mrežama, a što su tretirali i lokalni mediji, u policiji do četvrtka navečer nisu imali nijednu prijavu o tome.

Kako nam je u petak potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u četvrtak navečer u 21 sat dvije 20-godišnjakinje su im prijavile da su vidjele maskiranu mušku osobu.

- B. V. je navela da su, dok su se protekle noći (četvrtak, op.a.) vraćale iz ugostiteljskog objekta „Taboo“ u Vukovarskoj ulici, u dva sata ujutro, iza sebe vidjele nepoznatu maskiranu mušku osobu, koja je držala nešto u ruci, a koja se potom udaljila u ulicu Blajburških žrtava. Potom su nesmetano došle do Rudarske ulice, gdje B. V. stanuje, dok je G. Š., na putu prema svojoj kući, kako je navela, ponovo primijetila istog nepoznatog muškarca. To je sve što su one navele u prijavi - rečeno nam je iz MUP-a.

U policiji su nam rekli i da, nakon preslušavanja svih poruka koje kruže raznim grupama, te provjerom i obilaskom šireg područja mjesta koja se spominju, a na kojima navodno vreba nepoznati muškarac, nisu uočili ništa sumnjivo te da će i dalje nastaviti s provjerama.

Sumnjivi muškarac

Također, negirali su medijske natpise o tome da u vezi s ovim slučajem rade zajedno s policijom iz Metkovića u Republici Hrvatskoj. Naime, u jednoj od poruka je navedeno da se za jedan napad veže muškarac u Mercedesu dubrovačkih registarskih oznaka.

Isto nam je potvrđeno iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

- Za sada, nismo zaprimili službenu zamolbu kolega iz Policijske uprave Mostar kojom traže suradnju na slučaju razotkrivanja muškarca koji prati i zastrašuje djevojke u Mostaru. Kao i do sada, u slučaju službene zamolbe kolega iz Policijske uprave Mostar, odazvat ćemo se potrebama suradnje koje ima za cilj sprječavanje bilo kakvog oblika protupravnog ponašanja - odgovorili su nam iz PU dubrovačko-neretvanske.

Izmišljene informacije

- U vezi s navodima na pojedinim portalima o tome kako im je službenu potvrdu o ovoj suradnji dao netko iz Policijske uprave Metković, obavještavamo vas kako Policijska uprava Metković kao ustrojstvena jedinica ne postoji, a sve informacije koje se komuniciraju s medijima daje isključivo Služba za odnose s javnošću Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, u čijoj je nadležnosti i djelatnost rada Policijske postaje Metković - navode iz PU Dubrovačko-neretvanske.