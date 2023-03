Evo kakva je bila uloga Azrinog dečka Marka u likvidaciji Ranka Eskobara

Marko Pjanović iz Brčkog koji se dovodi u vezu sa ubistvom Ranka Radoševića Eskobara u Beogradu uhapšen je večeras u Bijeljini, a prema saznanjima Telegrafa, on je vozio pucače Luku V. (36) i Stefana Z. (28).

Pjanović je jedan od vođa navijača Partizana u Brčkom. Nezvanično, on je sa djevojkom Azrom Šabanović (22), također iz Brčkog, koja je jučer uhapšena u Sarajevu, otišao u Kraljevo gdje su ukrali Golf 4. Nakon toga bio je lični vozač Stefanu i Luki.

- Došli smo do saznanja da su danima obilazili pumpu u Rušnju (Beograd). Vozili se kroz grad i tražili najbližu rutu za bijeg. Tako su i došli do stana na Novom Beogradu. Do tog dijela grada brzo se stiže, iz njega izlazi i daje im mogućnost da budu bliže aerodomu – kaže sagovornik Telegrafa i dodaje da je Marko odvezao na mjesto likvidacije, ali ih i odbacio do "štek" stana na Novom Beogradu.

Dogovarali kupovinu automobila

Prema saznanjima Telegrafa, Pjanović je u nekoliko navrata pričao sa Radoševićem. Dogovarali su kupovinu automobila i tako bili sigurni da će u četvrtak doći na pumpu u Rušnju.

Za Pjanovićem je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS raspisalo Interpolovu međunarodnu potjernicu zbog učešća u ubistvu Eskobara.

On je danas tokom dana viđen u Bijeljini, a efikasnom reakcijom policijskih službenika Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS on je lociran i uhapšen.

Podsjećanja radi, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je u ponedeljak istragu protiv četiri osobe osumnjičene za učešće u ubistvu Radoševića u kafiću na benzinskoj pumpi u naselju Rušanj 9. marta ove godine.

Zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu u sticaju sa po jednim krivičnim djelom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija istraga je pokrenuta protiv Stefana Z. iz Lebana i Luke V. iz Kraljeva.

Nosili hirurške maske

Naredbom o sprovođenju istrage Stefanu Z. i Luki V. na teret se stavlja da su 9. marta 2023. godine oko 11:05 sati na podmukao način lišili života R.R, koji je uslijed zadobijenih povreda preminuo u 11:32 sati i pri tome su sa umišljajem doveli u opasnost život tri gosta u kafiću. Noseći hirurške maske preko lica, obojica su, kako se sumnja, kada su ugledali oštećenog na parkingu benzinske stanice, izvadili pištolje i ispalili su više projektila u njega dok je stajao ispred ulaza u kafić. R.R. je pobjegao u kafić, a za njim je ušao osumnjičeni Stefan Z. i ispalio mu nekoliko projektila u leđa, uslijed čega je oštećeni pao na pod.

Stefan Z. mu je potom prišao i iz neposredne blizine mu ispalio još jedan projektil u glavu.

Ubijeni Ranko Radošević Eskobar, koji je ubijen na pumpi u Rušnju, kako Telegraf saznaje, navodno je bio član bežanijskog klana Gorana Mijatovića koji je likvidiran u Beogradu i vođa nikšićkog klana koji je sarađivao sa škaljarskim klanom na čijem je čelu bio Jovan Vukotić.