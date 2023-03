Drama pred stanom u Hadžićima: Tražio bivšu partnericu, pa joj pretukao sina

- Došao je pred vrata stana bivše supruge, ali je nije našao. Dijete je otišlo da kupi hljeb. Kada se vraćao, Almir ga je zaustavio i pitao ga gdje mu je mama, a dijete je odgovorilo da ne zna. Moj sin je u rukama držao hljeb i mobitel, a on ga je sleđa napao i polomio mu nos - ispričao je Muhamed.

- Moja supruga i ja smo razvedeni. Živimo u blizini, ali smo ostali u dobrim odnosima. Ona je s tim Almirom Bublinom koji mi je napao dijete bila u vezi, ali je prije tri mjeseca s njim prekinula. On, valjda, nije prihvatio da ga je ostavila i da ne želi više biti s njim - kazao je otac.

Njegov sin je prevezen u KUM Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne povrede.

Lupao na vrata

- On je i ranije napadao, dolazio supruzi pred vrata i prijetio. O tome imaju službene zabilješke. Živim 200 metara od supruge. On je ponovo došao supruzi na vrata i lupao, ona je zvala mene, ali, dok sam ja došao, on je uspio pobjeći. Zaista ne znam šta više ta policija radi, dižu ruke od toga. Taj Almir kaže da je policija njegova. Najteže mi je što mi dijete napada - navodi Muhamed i dodaje da je njegov sin inače mirna osoba te da nema ni kazne za prekršaj u saobraćaju.

Naređeno saslušanje

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno nam je da je ovaj događaj prijavljen policiji.

- 15. marta 2023. godine u 19.05 sati PS Hadžići obratio se A. B. iz Hadžića, prijavivši da je fizički napadnut od njemu poznate osobe A. B. Na teren su upućeni policijski službenici, koji su u ulici 27. juli zatekli povrijeđenog A. B., kojem su ljekari Zavoda za hitnu medicinsku pomoć pružili prvu pomoć i transportirali u KCUS, gdje su mu konstatirane teške tjelesne povrede.

Obaviješten je dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je naložio da se zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo iz člana 172. stav 1. KZFBiH teška tjelesna povreda izvrši uviđaj te da se sasluša oštećeni i ispita osoba za koju postoji osnov sumnje da je učinilac predmetnog krivičnog djela. Policijski službenici, pod nadzorom tužioca, nastavljaju rad na dokumentiranju navedenog krivičnog djela - navodi se u odgovoru iz MUP-a KS.