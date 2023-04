Sedam godina od ubistva pjevačice Jelene Marjanović

Prošlo je sedam godina od ubistva pjevačice iz Srbije Jelene Krsmanović-Marjanović koja je ubijena na današnji dan, na nasipu u Borči.

Prije osam mjeseci na 40 zatvora zbog teškog ubistva osuđen je njen suprug Zoran. Na presudu Višeg suda žalili su se njegovi advokati, a Apelacioni sud zakazao je za juni ročišta na kojima će razmatrati presudu.

Tvrdnje supruga Zorana

Od prvog dana, pa do dan danas Marjanović tvrdi da nije ubio svoju suprugu. Brigu o njihovoj kćerci vode njegov brat i snaha, piše Telegraf.rs.

Osuđeni se nalazi u Okružnom zatvoru u Beogradu.

Uništenje dokaza

Stav tužioca koji je iznio u završnoj reči jeste da je Zoran ubio suprugu sa 8 udaraca metalnom šipkom u glavu. Da je to uradio 2. aprila 2016. godine nakon što je u 16:38 sati isključio mobitel, a da je do prijave policiji prošlo tri sata što je bilo dovoljno da se on presvuče i uništi dokaze.

U obrazloženju presude gotovo isto objašnjenje dala je i sutkinja Višeg suda u Beogradu koja je rekla da je nesporno da je Zoran ubio Jelenu prije sedam godina.

Inače, tužilac je u završnoj riječi rekao da je "okrivljeni Zoran Marjanović iskoristio povjerenje, sada pokojne supruge, njenu bezazleznost i namamio je da se spuste u podnožje nasipa, ka kanalu, dok je njihovo zajedničko dijete, šestogodišnja Jana Marjanović ostala na nasipu".

Sutkinja Višeg suda u Beogradu Jelena Škulić na 700 strana obrazložila je presudu. Ovo su dijelovi njenih detalja.

20 minuta

U presudi je navedeno da je Jeleni prilikom bježanja spala patika, ispao mobitel i gumica za kosu sa iščupanim pramenom kose, kao i da joj je Marjanović strgao gornji dio trenerke kada je ušla u kanal s vodom.

Pritom joj je, kako je rečeno, nanio višestruke povrede glave koje su bezuslovne smrtonosne povrede. Ona je imala povrede i u predjelu lica, ruku i nogu, kao i trupa.

- Sve povrede su bezuslovno smrtne povrede, a s obzirom na to da je došlo do nagnječenja mozga, smrt je nasilna. Jelena je bila živa kada je dospjela u vodu u kanalu, što pokazuju dokazi da je udahnula vodu i biljne materije koje su se u njoj nalazile - istakla je sutkinja.

Kako je dodala, ubistvo je izvršeno na podmukao način jer je Marjanović svjesno isključio mobitel da bi ga nakon ubistva ponovo uključio. Također je "isti dan prijavio nestanak i krenuo u potragu s policijom kako bi prikrio djelo".

U presudi je navedeno da je "nesumnjivo da su Marjanovići na nasip došli 20 minuta pre ubistva".

- Jelenin telefon je registrovan od polaska od kuće do dolaska na nasip i dužinom nasipa. Napad se desio manje od 20 minuta nakon dolaska na nasip, kada je njen mobilni prešao u stanje mirovanja. Zoranov telefon je bio nedostupan 26 minuta, a potom se registrovao u blizini mjesta ubistva - rekla je Škulić.

Prešao oko 1.000 metara

Ona je navela da se njegov mobitel nije nalazio u stanju mirovanja kao što je tvrdila odbrana, jer mobitel i u tom stanju registruje promenu lokacije. Kod Marjanovićevog telefona toga, kako je navela, nema, a on je za to vrijeme prešao oko 1.000 metara.