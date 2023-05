Uhapšen odbornik iz Stanara: Pretukao suprugu, svastiku, punca i punicu

Odbornik stranke "Ujedinjena Srpska" u Stanarima Branislav Bjeličić uhapšen je zbog sumnje da je brutalno pretukao svoju suprugu, svastiku, punca i punicu i nanio im teške povrede, saznaje Srpskainfo.

Ovaj stravični napad se desio pred očima Branislavove desetomjesečne bebe, međutim njemu ni to nije smetalo da pretuče suprugu Miru Marković i cijelu njenu porodicu.

U Policijskoj upravi Doboj potvrđeno je za Srpskainfo da je uhapšen B. B. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Pokrenut postupak razvoda

Mira Marković ispričala je za Srpskainfo kakav su horor preživjeli prošli petak, kao i to da i danas žive u strahu od nasilnika i da se boje da bi ih opet mogao napasti.

Marković je ispričala da su ona i Branislav bili u braku oko šest mjeseci i da imaju desetomjesečnu bebu koja živi sa njom.

– Mi smo pokrenuli postupak da se razvedemo i dogovorili smo se da dijete bude kod mene, a da ga on viđa na dva sata. On je u petak došao po bebu i tada je došlo do svađe između nas dvoje. Ranije mi je uplatio 200 maraka za izdržavanje djeteta i ja sam mu u petak rekla da mi je to malo i da mi treba više novca kako bi izdržavala dijete, jer treba kupiti puno stvari i hrane, a ja sam nezaposlena – ispričala je Marković.

Kaže da joj je tada rekao da joj neće dati više para, a da mu je ona skrenula pažnju da on ima i dijete iz prvog braka kojem daje puno više para.

– Samo sam mu rekla da djetetu iz prvog braka, a koje studira u Novom Sadu, daje puno više para i da za bebu ne može biti dovoljno 200 maraka. On je tada počeo da galami na mene i prijeti i tada smo se posvađali – istakla je Marković za Srpskainfo.

Ona je dodala da je tada nastao horor i da nije mogla očekivati da će ih Bjeličić brutalno pretući.

– Nakon što smo se posvađali, ja sam ušla u vozilo i krenula da otkopčavam pojas kako bi uzela dijete iz njegovog vozila. On je tada krenuo preko bebe da me udara šakom u glavu. Više puta me tako udario u glavu. To je sve vidjela i čula moja mama koja je krenula prema nama i kada se približila on ju je udario šakom u glavu i odmah je oborio na zemlju. Majka je pala na put i odmah izgubila svijest, a krv joj je išla iz glave – pojasnila je Marković.

Kačila veš

Kaže da je to sve čula i sestra, koja je u dvorištu kuće kačila veš od bebe da se suši, i krenula je prema vozilu da im pomogne.

– Čim je sestra prišla on je i nju i udario šakom u glavu i oborio na zemlju. Tada dolazi moj tata i on je i njega udario šakom u glavu i oborio na zemlju. Potom je krenuo da udara i mene rukama i nogama i ja sam takođe završila na zemlji. Svi smo ležali u krvi i kada god bi neko pokušao da ustane sa zemlje, Bjeličić bi ga opet udarao i obarao na zemlju – rekla je Marković za Srpskainfo.

Ističe da se ona porodila prije samo deset mjeseci, ali da to nije Bjeličića sprečavalo da je krvnički udara.

– Tukao me dok je naša beba bila u autu i plakala. To je bio užas – istakla je Mira.

Kaže da je nakon toga on sjeo u svoje vozilo i otišao, a da su oni potom pozvali policiju.

– Policija je došla na lice mjesta i bili su korektni. Uzeli su izjave od nas, slikali su krv na putu, a mi smo otišli ljekaru. Svi imamo veoma ozbiljne povrede, a mami stalno ide krv na nos i opet moramo ići u bolnicu. Niko od nas noćima ne može spavati – kaže Marković.

Povreda nastala dok se tukao

Dodaje da je u bolnici vidjela i Bjeličića koji je stavio langetu na ruku, jer se vjerovatno povrijedio dok ih je tukao.

Kaže za Srpskainfo da je on i ranije bio nasilan.

– Policija je uradila za sada šta je mogla, ali mi i dalje živimo u strahu od njega. Bojimo se da će se vratiti, jer nam je prijetio da će nas opet napasti. Mi moramo odlaziti u Stanare kako bi išli u prodavnicu, a on je prijetio da će nas opet napasti. Znam sa sigurnošću da on ima oružje u kući – poručila je Marković.

Ona je rekla da moli institucije da reaguju i da zaštitu nju i njenu porodicu od ovog nasilnika.