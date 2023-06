Suđenje Amelu Sejfoviću: Sestra Alma u Njemačkoj, ne želi svjedočiti protiv brata

Troje svjedoka danas je saslušano na ponovljenom suđenju Amelu Sejfoviću zbog bijega iz KPZ-a Sarajevo. On je pobjegao iz zatvora 3. septembra 2017. godine, a uhapšen je 11. septembra na lokalitetu između Visokog i Kiseljaka.



Vrhovni sud FBiH ranije je ukinuo presudu Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Amel Sejfović bio osuđen na 10 godina zatvora. Presuda je ukinuta i njegovim pomagačima te je predmet vraćen Kantonalnom sudu na ponovno suđenje.

Pomagači se brane sa slobode

Osim Amela Sejfovića, na optuženičkoj klupi su i Dževad Hazić, Amir Ibrahimi i Igor Miloš, koji se terete za pomaganje. Svi oni se, osim Sejfovića koji izdržava kaznu zatvora u Zenici, brane sa slobode.

Inače, jedan od ključnih svjedoka je Alma Sejfović, sestra Amela Sejfovića, koja, po svemu sudeći, ovog puta neće pristati na svjedočenje. Naime, Sejfović je Sudskom vijeću danas kazao da je njegova sestra u Njemačkoj, da je u drugom stanju i da će se pozvati na zakonsko pravo da ne svjedoči protiv brata.

Sudija Jasenko Ružić rekao je tužiocu Darku Martinčeviću da razmisli o pozivanju Sejfovićeve sestre.

Danas je svjedočila Mirnesa Mekić, nevjenčana supruga Anisa Sadikovića, koji je 2017. godine bio u KPZ-u Sarajevo u vrijeme kada je bio i Sejfović.

Mekić je izjavila da ju je Anis često zvao iz zatvora te da joj je u junu 2017. rekao da će doći jedan njegov prijatelj i da će donijeti pare. Novac je preuzimala u frizerskom salonu u Hadžićima, gdje je zaposlena. Isti muškarac, za kojeg je kasnije iz medija saznala da je Igor Buzov, u dva navrata je dolazio kod nje i predavao joj kesu. Nakon toga je Anis zvao Mekić i govorio joj da nešto kupi za taj novac, a preostali dio predavala je nekom momku ispred Centralnog zatvora „Miljacka“. Potvrdila je da je Buzov dolazio u sivom Golfu. Mekić je kazala da ju je Anis zvao često da preuzima i predaje novac.

Novac bio za kupovinu mobitela

Na pitanje advokatice Sabine Hota-Ćatović, koja zastupa Sejfovića, je li novac bio za kupovinu mobitela, svjedokinja je kazala da ne zna te da također ne može potvrditi da je u jednoj pošiljci bilo 2.000 KM, jer nikada nije, kako je rekla, otvarala koverte i prebrojavala novac.

Mekić je potvrdila da je Anis Sadiković odmah po izlasku iz zatvora napustio BiH, te da se s njim godinama nije čula.

Svjedok Jasmin Feriz potvrdio je da ima sivi Golf 4 i da se često vozio s prijateljem Igorom Buzovom. Potvrdio je i da su išli u Hadžiće, zbog čega je dobio kaznu za prekoračenje brzine. Nakon 15-ak dana ponovo su išli u Hadžiće, gdje se Buzov kratko zadržavao u frizerskom salonu.

Buzov predavao kesu

Svjedok je potvrdio da se zbog protoka vremena svega slabo sjeća. Tužilac mu je uglavnom čitao njegovu izjavu datu u policiji, dok je Feriz ponavljao da, ako je tako rekao, onda je to tačno. Prema toj izjavi, on je s Buzovom išao i u Buća Potok te su se u dva navrata vozili do tadašnjeg BBI centra, gdje je Buzov jednom muškarcu predavao kesu, a nakon 15 minuta, isti muškarac im je vraćao kesu.

Saslušan je i pripadnik MUP-a Kantona Sarajevo Željko Klisara, koji je potvrdio da je radar u Binježevu 2017. godine zabilježio prekoračenje brzine Golfa 4, tamnije boje.

Nastavak suđenja zakazan je za 10. juli, kada će među svjedocima biti i Amar Bašić, koji se nalazi u KPZ-u Mostar.

Sejfović uz jake mjere bezbjednosti Sudske policije vraćen u KPZ Zenica.